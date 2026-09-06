Festas populares
Volven os santos á Cruz da Grela
Como cada ano, os veciños desta aldea da parroquia de Codeseda procesionan dende a igrexa e a capela coa Virxe de Guadalupe e as imaxes de Santa Rita, San Xoán e San Ramón para darse encontro no cruce dos antigos camiños da contorna
O lugar da A Grela, na parroquia estradense de Codeseda, celebra esta fin de semana as súas festas na honra da Virxe de Guadalupe, unha cita que mantén viva unha tradición recuperada pola parroquia hai máis dunha década O programa comezou xa este venres, 4 de setembro, coa II Festa da Orella, que ofreceu racións a cinco euros e contou coa actuación do trío Azabache.
O día grande, non en tanto, foi onte, sábado 5, co tradicional Encontro na Cruz da Grela, un dos actos máis singulares da celebración. Ás 18.00 horas partiu desde a igrexa de Codeseda a procesión cos santos, acompañada polo grupo de gaitas Os Abrentes. Media hora despois saía desde a capela a comitivada Virxe de Guadalupe, á que acompañaron Santa Rita de San Xorxe de Cereixo, San Xoán de Liripio e San Ramón, a pequena imaxe que tradicionalmente portan os nenos.
As dúas procesións atoparonse en torno ás 19.00 horas na Cruz da Grela para realizar xuntas o tramo final do percorrido. Neste punto, situado nunha explanada natural formada polo cruzamento dos antigos camiños da contorna, tivo lugar a tradicional ofrenda aos defuntos. O acto constitúe tamén un momento de encontro entre os veciños das diferentes parroquias que participan na celebración.
Tras a ofrenda, as imaxes regresaron cara á Grela, onde ás 20.00 horas se celebrou unha misa cantada. A programación festiva continuou ás 21.00 horas cun concerto de Os Abrentes e, a partir das 22.30 horas, cunha verbena na que actuaron o trío Banarama e o dúo Stylo.
O Encontro na Cruz da Grela é unha tradición que Codeseda recuperou no ano 2015, despois de permanecer case medio século no esquecemento.
Os festexos prolongaranse ata hoxe, domingo 6 de setembro, dedicado tamén á Virxe de Guadalupe. Durante a mañá celebraranse misas cada hora, desde as 11.00 ata as 13.00 horas. A última será unha misa solemne cantada pola charanga Los Támega, seguida da actuación do grupo de gaitas Os Ke Hai e dunha gran tirada de fogos. Pola tarde, a partir das 17.00 horas, terá lugar a festa infantil, coa animación de Los Támega.
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