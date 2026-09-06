Historia e patrimonio
A parroquia de Santo Adrao de Madriñán
No Catastro de Ensenada os lindes aparecen referenciados do seguinte xeito: Principia a demarcarse por el Levante en el Marco da Cruz de Lamas, de este va al rego de Fojos, de allí sigue a la Fuente das Pajaras, sigue a la Pena Carqueixa, que es al Norte, va a Porto Zerijo que es al Poniente, ba al Puerto Lavandeira, de allí a Penadalaje que es al Sur, de allí ba al Marco da Cruz de Lamas, primera demarcación, la cual linda por el Levante con Méijome, por Poniente con Santa María de Noceda, por Norte con la de San Facundo de Busto, por el Sur con la deNoceda.
xoán carlos garcía porral
A división eclesiástica garda unha importante relación cos concellos xa que hai que ter en conta que a parroquia, territorialmente, foi a base sobre a que se asentaron os concellos constitucionais galegos, e os seus lindeiros os que determinaron as estremas aos do correspondente termo municipal. Ao establecérense os novos concellos constitucionais, as autoridades eclesiásticas e civís, bispos e gobernadores, intentaron adaptar a división parroquial á municipal. A organización territorial da Igrexa, dividida en dioceses, arciprestados e parroquias, non se axustaba, nin se axusta, á división territorial civil da comunidade; e ata os límites das dioceses tampouco coinciden cos das provincias.
A demarcación do arciprestado de Deza coñecémola dende 1645, época na que figuraban na Diocese un total de 39 arciprestados. Pero a primeira relación documentada sobre as parroquias que o formaban non a temos ata o ano 1755, sendo incluída no libro titulado Razón universal de todas las piezas eclesiásticas de este Obispado de Lugo, documento oficial cuxo contido foi provocado polo regalismo borbónico coa tramitación do Concordato de 1753 entre a España de Fernando VI e a Santa Sé de Bieito XIV.
Segundo esta relación de 1755, o arciprestado de Deza constaba de 23 curatos e 27 anexos. Santo Adrao de Madriñán aparece como anexo de Santiago de Méixome, manténdose así ata os nosos días.
No Proxecto de Arranxo Parroquial de 1888, dando cumprimento ao artigo 24 do Concordato de 1851 entre a Raíña Isabel II e o Papa Pío IX, respecto de Madriñán dispúxose o seguinte: Santiago de Meijome (matriz): Pueblos que la forman: Barrio, Castiñeiro, Castro, Ermo, Iglesia, Mato, Requeijo. Vecinos: 78. E S. Adriano de Madriñán (ayuda): Pueblos que la forman: Anzujao, Grela, Iglesia, Madriñán, Martin, Pazo, Piñeiro, Portos, Torre Vecinos: 72
Dende finais do século XVII, Madriñán conta coa confraría do Santísimo Sacramento (así aparece recollido no Libro de Visitas do Bispo Bustos de la Torre no ano 1703), e dende 1748 coa da Virxe do Carme. Conta cunha capelanía privada fundada por Juan Salgado (1816) na casa de Anzuxao (construción primixenia do último terzo do século XVI) con advocación á Virxe do Carme. As datas de comezo dos seus libros parroquiais son: Bautismos: 1671; Matrimonios: 24 de febreiro de 1791; Defuncións: 30 de decembro de 1791; e Fábrica: 1708.
A paisaxe é a denominación dos predios nos que se divide van intimamente relacionados. Co proceso de reestruturación parcelaria ao que se ve sometida esta parroquia xunto coas de Anzo, Busto, Noceda, Prado, Bendoiro e parte de Méixome, moitos microtopónimos corren risco de desaparecer por falta de uso ao quedar reducidos varios dos antigos predios a un só. A diminución do número de leiras, prados, soutos e carballeiras, loxicamente traerá consigo a perda e esquecemento de antigos nomes cos que eran denominados os terreos previos á concentración parcelaria. Os Morouzos, A Fonteseca, As Valiñas, A Zarra dos Moitos, A Zarra de Martín, A Areosa, O Porteirigo, A Zarra Nova, A Zarra do Castrelo, O Agro de Martín, A Barcia, A Zarra do Medio, A Lamela, Os Prados do Muíño, Os Amedos, O Agro do Pazo, A Fonte Aldara, O Puntido, As Goletas, O Balado, A Fonte de Ramos, O Barreiro, A Anella, Trasdaseiras, A Regueira, A Zanquiña, As Valiñas, O Espiño ou A Gandariña son algúns dos topónimos que describen a paisaxe de Madriñán.
De entre todos eles, un dos máis cargados de simbolismo é o de Pena Longa (preto do lugar de Portos), no que existe unha gran peneda coñecida polos veciños como a Pena dos Santos polo ritual e tradición que xiraba arredor dela e que conta cunha dimensión de aproximadamente 1.500 m². Carmen González recorda como de nenos a empregaban como tobogán no que xogar, función que mudaba no mes de abril cando se realizaba a Procesión das Rogativas, na que os santos Adrao e Antonio eran lavados en procesión dende a igrexa ata este penedo para pedir e rogar polo ben dos froitos que enchían os agros da parroquia: millo, centeo, trigo... Na cima da peneda existía unha poza froito da erosión ou escavada en tempos pretéritos como posible espazo de libacións e que, co tempo, adquiriu un novo significado como unha especie de “pía de auga bendita”, claro exemplo do que podería ser unha resignificación dun espazo hierofánico. A simple vista, non temos unha referencia visual da mesma, ben por a cantidade de musgo e liques que cobren a peneda, ben por a explotación dunha parte do penedo como canteira. A carón dela estaba colocada unha cruz de madeira que servía para marcar o punto no que a procesión retornaba á igrexa.
Esta procesión ata dita rocha rematou hai aproximadamente uns 70 anos, pero a rogativa polos cultivos seguiuse facendo acurtando o percorrido: só dende a igrexa ata o cruceiro que se atopa cerca dela. E toda esta tradición, definidora dun tempo e dun espazo marcadamente rurais e que atopaban na agricultura boa parte do seu sustento, rematou co cese de Don Eulogio como párroco de Madriñán, sendo substituído por Don José Vilariño.
A nivel construtivo, ademais de boas casas de cantería, do Pazo de Anzuxao e da igrexa, esta parroquia conta con varios muíños abastecidos polos regueiros nados nos montes do Carrio e cun cruceiro coroado polas imaxes de Cristo e da Dolorosa, e no que na súa base se pode ler o seguinte: ESTE CRUCEIRO LO MA/NDO HACER D. BENITO/BIDUEIROS NATURAL D/ESTA FELIGRESIA DE S./ADRIAN DE MADRIÑAN – Y SU MUJER ANTª-BAMO/NDE BECINOS Y DEL/COMERCIO DE LALIN EL/AÑO DE 1814.
Castro
Pero o elemento patrimonial máis destacado é o seu castro. Está formado por un recinto de planta oval cunhas dimensións no eixo N-S duns 95 metros no interior e de 130 metros ao exterior. O eixo O-L mide uns 65 metros no interior e 90 metros por o exterior. Tendo en conta as defensas exteriores (foxo) a lonxitude sería duns 115 metros. Conserva un parapeto en todo o seu perímetro, agás nas zonas nas que foi derrubado por actividades antrópicas, en concreto no sector nordeste e puntualmente no noroeste. A altura interior do parapeto está entre dous e catro metros. No exterior da croa, un foxo defendía o castro polas caras nordeste/norte/noroeste. Existe unha entrada polo suroeste, desde onde actualmente se accede ao castro. En marzo de 2026 realizouse a tala dos eucaliptos que ocupaban a aurela do castro, deixando á vista o parapeto que arrodea croa.
Madriñán, ao igual que outras parroquias do concello de Lalín e da comarca de Deza, conta cun rico patrimonio lendario vencellado á mourindade. Mouras encantadas: Falan de chairas encantadas e mouras que peitean os seus cabelos dourados á beira do regueiro de Portos nas noites de lúa chea. Mouros: No castro estiveron os mouros hai moito tempo. Cova con tesouros: Hai unha cova con moitos tesouros, e por riba deles hai dez cobras que os protexen. O que intente roubar o tesouro corre o risco de que o ataquen as cobras e o mordan de xeito que morrerá.
A meiga dona do tesouro: Para entrar na cova que ten o tesouro hai que se meter encollido, pero o que colla o tesouro quedará enmeigado para toda a súa vida. Como este tesouro é dunha meiga, esta tamén pode matar a quen queira se lle intente roubar ese tesouro que ten escondido no castro.
O rei mouro: No castro está enterrada unha cruz de madeira dun rei mouro sinalando o lugar exacto onde se atopan depositados os seus restos mortais. O que atope a cruz farase cun tesouro de moito valor, porque está enterrado cos restos dun rei mouro.
A torre dos mouros no Castrelo Pequeno: Entre os Castrelos, no monte de Madriñán cara a Busto, hai unha fonte na cal bebían os rapaces cando ían cos rabaños para o monte. Preto dela atópase o Castrelo Pequeno. Din que neste existiu unha torre dos mouros que foi derrubada a canonazos nun enfrontamento que mantiveron cos mouros do Pico Sacro (en Lestedo).
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