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Once creadores mostrarán sus obras en la Feira das Artes

Reunión con los participantes en el Museo Municipal.

Reunión con los participantes en el Museo Municipal.

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redacción

Lalín

La II Feria de Arte de As Dores reunirá a once artistas lalinenses entre los días 19 y 22 de septiembre en la calle Joaquín Loriga. La cita, promovida por el Concello de Lalín a través del área de Cultura, abrirá de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas. En caso de lluvia, los puestos se trasladarán a la Praza de Abastos.

Participarán Ainara Froiz, Armindo Salgueiro, Bibí, Carlos Santos, Tuerqueen, Fiuco, Inés Benito, Josefina Miranda, Marearte, Olalla Garra y Rubén Álvarez. Carlos Santos, Rubén Álvarez, Bibí y Tuerqueen estarán presentes los cuatro días. El sábado 19 y el domingo 20 se sumarán Ainara Froiz, Inés Benito, Josefina Miranda y Armindo Salgueiro, mientras que el lunes 21 y el martes 22 participarán Marearte y Fiuco.

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