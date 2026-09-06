Lalín dijo sí a sus dos primeras novias

Lalín ha escrito esta semana una pequeña página de su historia reciente como municipio inclusivo. El viernes, en el salón de plenos del Concello, se celebró la primera boda entre dos mujeres registrada en el municipio. Las protagonistas son Noelia, de Lalín, y Cristina, de Melide, una pareja que vive y hace su vida en la capital de Deza y que se dieron el "sí quiero" en presencia de Alba Forno, portavoz del grupo municipal socialista. El hecho ha quedado grabado para siempre en el imaginario de una sociedad que presencia como los sentimientos se abren paso sin estridencias.

La ceremonia fue civil, breve y sin ningún elemento distintivo respecto a cualquier otra boda, pero cargada de un simbolismo para la localidad en la que tuvo lugar. Las mismas fórmulas, el mismo libro de familia, la misma foto durante el acto. Solo que, por primera vez, las dos personas que se daban el sí eran dos novias. Forno confirma orgullosa que se trata de un hecho inédito hasta ahora. «Si, si. Foron as primeiras», asegura. En este sentido, Marcos y David esperan convertirse en los primeros homosexuales en pasar por este mismo trance en 2027 para ampliar la nómina de enlaces entre personas del mismo sexo del municipio.

Ellas eran conscientes de ese carácter pionero y, lejos de querer ocultarlo, lo asumieron con naturalidad. La elección del lugar no fue casual. Aunque Cristina es natural de Melide, ambas decidieron casarse en Lalín porque es donde residen, donde trabajan y donde está su día a día y el lugar elegido para compartir su existencia. «En principio querían casar aquí», explica Alba Forno sobre los motivos de la feliz pareja. «Ao final quedaban porque as dúas viven aquí». Una decisión práctica y sentimental a partes iguales: casarse en casa.

Poco más ha trascendido de su historia personal porque ellas han querido llevar la celebración con discreción, como cualquier otra pareja durante el día más importante de sus vidas. No hubo reivindicación ni proclama, solo la voluntad de formalizar una relación consolidada marcada por un amor que no pide permiso y que por fin ya tiene un hueco en el imaginario popular. Se conocen desde hace tiempo, han construido un proyecto común y el viernes decidieron sellarlo ante la administración. Una historia de amor cotidiana, de las que no hacen ruido pero sostienen un pueblo que quiere ser abierto.

La boda oficial fue en el salón de plenos del Concello bajo la atenta mirada de todos los alcaldes de la localidad cuyos retratos circunvalan la estancia. La celebración con familia y amigos está prevista para este sábado. Según la información que maneja la portavoz socialista al respecto, la fiesta tendrá lugar en una finca del municipio vecino de Vila de Cruces, en la zona de Merza, a medio camino entre las dos comarcas de origen de las novias, Deza y Terras de Melide. En ella, la pareja estará arropada por todos sus seres queridos.

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Se espera la asistencia de familiares y amigos llegados de ambos lados del límite provincial para compartir la felicidad de Noelia y Cristina. Con este enlace, Lalín se incorpora con total normalidad a una realidad legal que en España cumple ya veinte años. Desde la aprobación del matrimonio igualitario en 2005, miles de parejas han regularizado su situación en todo el país. Lo que el viernes ocurrió en Lalín no fue, en ese sentido, un acto político, sino un acto de amor y de vecindad. Dos vecinas que se quieren, que pagan sus impuestos aquí, que hacen la compra aquí y que toman el café aquí, y que se casaron aquí por decisión propia.Para el Concello tampoco hubo un protocolo diferente. «Foi perfectamente, sen problema ningún», resume Forno sobre cómo transcurrió la ceremonia. La normalidad fue, precisamente, la noticia.Lalín ya tiene su primera boda lesbiana. Todo apunta a que no será la última.