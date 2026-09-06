David, ¡baila con el demonio!

Hace mucho te dije que apenas utilizaba las redes sociales porque me parecían un estercolero. Fue una publicación de Román que me envió mi amigo Kali la que me anunció tu despedida.

David no tuvo una vida fácil, nunca pudo alimentarse y dar de comer a los suyos con su oficio de músico, una pasión por la que transitó toda su vida. Camino de la adolescencia comenzó tocando la batería en un grupo de amigos de su Melide natal y ahí se subió a un escenario del que nunca se bajó. Orquestas y otros grupos formaron parte de tus años mozos que te llevaron a conocer el Vigo de la movida y las batallas callejeras de la reconversión naval que representaste en tu tema Botes de humo en El Corte Inglés.

Llegaste a Lalín por amor, el de tu adorada Moncha, y aquí te quedaste para siempre. Un Lalín en blanco y negro al que artistas como tú, a brochazos, le aportasteis color. Punki, roquero e idealista, muchos lalinenses te conocieron en la tienda de discos que montaste en la calle Joaquín Loriga, ese local donde tu hijo Marcos ya atendía a los clientes siendo un niño.

Un día entraste por la puerta de la emisora municipal acompañado de mi hermano Gúmer, que nos presentó, y desde entonces forjamos una amistad que nunca se difuminó. Hace ahora 20 años tomé otro camino profesional y desde entonces nos vimos menos, siempre en la calle. «¿Fonsiño, qué tal andan los niños?». «Bien, David, muchas gracias. Joder, sigues como un chaval, Mejuto». En otras ocasiones la conversación, entre recuerdos de aquellos años en la radio, se extendía un poco más. Una de las cosas que más me asombraba de ti era ver como eras capaz de afrontar la soledad desde que tu mujer, a la que no llegué a conocer, se fue tan joven. Ejerciste de padre protector y también de abuelo orgulloso, pero también de militante de la cultura y de amigo de decenas de lalinenses que ahora se rascan la cabeza y cierran los ojos para recordar los momentos vividos contigo.

Hace algo más de diez años le contaste a Ángel en una entrevista lo que solo tus allegados sabían sobre tu vocación. Naciste para ser músico porque te criaste rodeado de instrumentistas. Primero tu hermano te enseñó a tocar la armónica y poco después tu abuela tuvo la brillante idea de regalarte una guitarra. Ahí te subiste a un tren del que no te apearías nunca hasta que, ya en 1978 en Lalín creaste lo que luego sería Doble Vida tras contactar con un chaval de Ferrol con el que compartiste unos días piso en Santiago. Después llegaron Zalo y Marcos. Brétema o Círculo Vicioso fueron otras bandas a las que aportaste tu talento como vocalista, guitarrista, bajista o baterista.

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Marcos recibirá una herencia que pesa más que un furgón blindado lleno de billetes, la del cariño de cientos de personas que respetaban a un tipo que caminó por la vida con unas gafas de sol y una guitarra en el hombro. Y sí, también cuidará tu Stratocaster, una americana gemela de la que tocaban Hendrix o Clapton que compraste a finales de los 70 y que nunca quisiste vender a pesar de que te ofrecieron mucha pasta por ella. Bailando con el demonio es uno de los temas del último disco de Doble Vida que me regalaste hace años. Que suban el volumen para recibirte por ahí arriba... o abajo.