El Concello de Lalín alegará contra el fallo por la ocupación de terrenos del área deportiva

El Concello de Lalín presentará alegaciones a la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que condena a la administración municipal a devolver a sus dueños los terrenos de la parte baja del multiusos ocupados en su momento para desarrollar la futura gran área deportiva de la villa. El alcalde, José Crespo, afirma que el asesor jurídico municipal y el letrado que asumirá la defensa del Concello ya preparan la documentación en la que se sustentará la apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en un escenario que al mandatario no le genera demasiada preocupación.

Crespo expone que en su momento se optó por conseguir estos terrenos mediante el sistema de ocupación directa porque así lo recomendaron los técnicos municipales y por eso se recurrió a esta herramienta legal. Advierte que este ámbito objeto de pleito se ciñe a la superficie en la que se habilitará el futuro aparcamiento [donde se está realizando desde hace meses un relleno] pues el resto de los terrenos fueron adquiridos mediante expropiación hasta completar una zona que abarca en torno a 4,7 hectáreas. Ahora se plantean dos alternativas para el ayuntamiento, escenarios que comenta el alcalde. En este sentido, Crespo apunta que cabe la posibilidad de que el alto tribunal autonómico se posicione de manera distinta y revoque el fallo que da la razón a los afectados, con lo que el proceso llegaría a su fin y ya se desbloquearía. En caso contrario, con la reserva de una posible extensión del pleito hasta el Tribunal Supremo, si el TSXG no toma un camino distinto, el Concello estaría en disposición de obtener estos terrenos por la vía expropiatoria. Es decir, la ocupación directa daría paso a un proceso de obtención de los terrenos por los precios que inicialmente podría valorar la administración local y en último caso el Tribunal del Justiprecio.

«Non corre perigo para nada o proxecto». Así responde el primer edil a la pregunta sobre si esta sentencia podría tumbar en cierta medida su propuesta de crear debajo del Lalín Arena un área deportiva que comenzaría con las pistas de atletismo y, por fases, añadiría un campo de rugby o fútbol, un módulo cubierto de entrenamiento, espacios reservados para futuras piscinas exteriores o parque acuático, pistas de pádel, zonas deportivas al aire libre o áreas verdes en un entorno urbano próximo a la urbanización de O Regueiriño y al Paseo do Pontiñas. «Cando apostas por proxectos desta dimensión, ademais de dar moito traballo, poden xurdir estas cousas», apostilló.

Mientras, la oposición aprovechó la sentencia avanzada por FARO para atacar al grupo de gobierno por su gestión urbanística. El PSOE considera que la sentencia confirma las advertencias realizadas por su grupo desde el inicio del proceso y reclama al alcalde, José Crespo, que negocie con los propietarios para desbloquear el proyecto. Su portavoz, Alba Forno, critica la gestión municipal y sostiene que «as instalacións públicas hai que facelas falando coa veciñanza, non pasando por riba dela». Insiste en que apoya la creación de las nuevas instalaciones deportivas, pero defiende que deben respetarse los derechos de los afectados. Forno reclama abrir una vía de diálogo y advierte de que prolongar el conflicto en los tribunales puede retrasar durante muchos años tanto la construcción de las pistas de atletismo como el resto del complejo deportivo. «Que abra unha vía de diálogo e deixe de empeñarse en gañarlles aos veciños nos tribunais. Se este Concello foi capaz de negociar con outros propietarios cando lle interesou desbloquear actuacións, que negocie tamén agora», remarca Forno.

El BNG, por su parte, exige responsabilidades al gobierno municipal y sostiene que el fallo confirma sus advertencias. La portavoz nacionalista, Mari Fernández Sanmartín, reclama al Concello que negocie con los propietarios y abandone la vía judicial. «O BNG leva advertíndolle anos que a xustiza ía dar a razón aos propietarios», señala. La formación nacionalista critica la gestión urbanística del ejecutivo y pide que no se recurra la resolución ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para evitar más gasto público. También alude a otros litigios por las expropiaciones de las pistas deportivas. Además, llevará el asunto al próximo pleno para pedir explicaciones y exigir «respecto aos veciños, e aos seus dereitos».

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Non todo vale para saírse coa súa, porque o Concello de Lalín non é propiedade do PP», dice, Fernández, que le afea al alcalde «a chulería de facerse hai días unhas fotos para anunciar o proxecto cando sabía que a ocupación dos terreos estaba xudicializada e a piques de caer a sentenza».