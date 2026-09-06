Rodeiro
Cati Somoza replica al gobierno por los planes provinciales sin ejecutar
Califica de «vergoñenta» la reprobación del presidente de la Deputación, Luis López
redacción
La portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, calificó de «intolerable» la «actitude ameazante e chantaxista» del gobierno municipal hacia el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, y le reprochó que reclame celeridad con las inversiones previstas en la carretera de Carboentes y en la rúa da Raña mientras mantiene pendientes actuaciones del plan +Provincia 2025 y del I Plan Extra.
Somoza pidió además que se aclare si la iniciativa para reprobar a López parte «dun PSOE ausente» o «dun Unidade por Roderiro que pensa que o concello é seu». La portavoz popular acusó al ejecutivo municipal de actuar con «soberbia» y con comportamientos «máis propios de macarras de bar que de políticos sensatos», y defendió el compromiso de López con Rodeiro, municipio del que fue alcalde.
Según indicó, desde su llegada a la presidencia provincial en 2023, la Diputación ha concedido al ayuntamiento cambote más de 4,4 millones de euros a través de planes de obras, ayudas para contratación, actividades culturales y emergencias. Por ello, exigió la retirada de la reprobación y reclamó al gobierno local «recuperar o camiño da cordura e do entendemento institucional».
Rodeiro non só non vai quedar sen os investimentos que lle correspondan», afirma.
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