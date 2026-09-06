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Cati Somoza replica al gobierno por los planes provinciales sin ejecutar

Califica de «vergoñenta» la reprobación del presidente de la Deputación, Luis López

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redacción

Rodeiro

La portavoz del PP de Rodeiro, Cati Somoza, calificó de «intolerable» la «actitude ameazante e chantaxista» del gobierno municipal hacia el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, y le reprochó que reclame celeridad con las inversiones previstas en la carretera de Carboentes y en la rúa da Raña mientras mantiene pendientes actuaciones del plan +Provincia 2025 y del I Plan Extra.

Somoza pidió además que se aclare si la iniciativa para reprobar a López parte «dun PSOE ausente» o «dun Unidade por Roderiro que pensa que o concello é seu». La portavoz popular acusó al ejecutivo municipal de actuar con «soberbia» y con comportamientos «máis propios de macarras de bar que de políticos sensatos», y defendió el compromiso de López con Rodeiro, municipio del que fue alcalde.

Según indicó, desde su llegada a la presidencia provincial en 2023, la Diputación ha concedido al ayuntamiento cambote más de 4,4 millones de euros a través de planes de obras, ayudas para contratación, actividades culturales y emergencias. Por ello, exigió la retirada de la reprobación y reclamó al gobierno local «recuperar o camiño da cordura e do entendemento institucional».

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Rodeiro non só non vai quedar sen os investimentos que lle correspondan», afirma.

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