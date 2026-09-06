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Cae una rama de un sauce en el acceso al Paseo do Pontiñas

Efectivos de Emerxencias trabajan en la zona. | EMERXENCIAS LALÍN

Efectivos de Emerxencias trabajan en la zona. | EMERXENCIAS LALÍN

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redacción

Lalín

Efectivos de Emerxencias de Lalín se desplazaron al Paseo do Pontiñas para cortar la parte de una rama de un sauce llorón caída sobre una de las sendas del espacio fluvial.

Los profesionales cortaron la parte del árbol afectado y señalizaron la zona para garantizar la seguridad en este punto.

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