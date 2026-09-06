Cultura popular
A Algarabía enche as rúas de Lalín de ledicia e troula
Música, tradición e moito humor enchen as rúas do centro de Lalín grazas a unha festa da Algarabía que une a todas as xeracións con ganas de pasalo ben
A programación festiva da Algarabía de Lalín enche de cultura, deporte e música a fin de semana a capital dezá cun programa que conclúe este domingo tras o rotundo éxito dos actos de onte. A dobre xornada festiva viviu o sábado o seu día grande coa inauguración da Avenida de O Naranxo e unha variada oferta lúdica, mentres que hoxe haberá torneos tradicionais, rutas e o concerto de Sagafuga como peche. Toda a fin de semana, o recinto conta con mercado de artesanía, zona chill out, servizo de barra, merchandising e gastronomía de Álex Iglesias. A xornada de onte sábado arrincou ás 12.00 horas coa inauguración oficial da Avenida de O Naranxo na rúa da asociación, con placa do artista Paíno e pasacalles de Varacuncas. Ás 12.30 horas a Praza das Pipas acolleu o pregón de Jimi Blanco e a apertura de «Arte na Rúa», dando paso despois ao partido de brilé entre veteranos de balonmano e rugbi. A mañá pechou coa sesión vermú musical de Varacuncas ás 13.45 horas e o posterior xantar popular no parque ás 15.00 horas. A tarde de onte continuou desde as 16:30 con obradoiros de Nigraponte e música de Pitu, seguidos por Vito da Silva e o show de Pakolas e Laura Romero. Tras unha guerra de auga ás 19.00 horas, a noite pechou coa sesión de Lebrescura –con punto violeta de Azos Feministas– e os directos de Harry May, MEU, Eskravos e Luch O’Ner.
O programa segue este domingo ás 12.00 horas coa tradicional camiñada colectiva e música de Pitu ás 13.00 horas. O artista trasdezá Rodrigo Ramos porá voz ao vermú das 13.45 horsa antes da comida. Pola tarde haberá xogos tradicionais con Celsiño e torneo de pelota no aire, pechando ás 19.00 horas co concerto de Sagafuga.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes
- Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas
- Dos vecinos de Redondela encuentran una bolsa con 300 euros y se la devuelven a una peregrina: «No lo dudaron ni un segundo»
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados
- Volotea cancela la venta de 32 rutas para este invierno
- La apicultura encadena cuatro años de mala cosecha y prevé recolectar un 30% menos en esta campaña