Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaConventos convertidos en hotelesLa salud de los mercados de abastosReutilización de aguas residualesYates clásicosForo Faro Educa
instagramlinkedin

Cultura popular

A Algarabía enche as rúas de Lalín de ledicia e troula

Música, tradición e moito humor enchen as rúas do centro de Lalín grazas a unha festa da Algarabía que une a todas as xeracións con ganas de pasalo ben

A Algarabía enche as rúas de Lalín de ledicia e troula

A Algarabía enche as rúas de Lalín de ledicia e troula

Ver galería

Animada sesión vermú na Algarabía de Lalín / Bernabé / Amanda Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ángel Graña

Lalín

A programación festiva da Algarabía de Lalín enche de cultura, deporte e música a fin de semana a capital dezá cun programa que conclúe este domingo tras o rotundo éxito dos actos de onte. A dobre xornada festiva viviu o sábado o seu día grande coa inauguración da Avenida de O Naranxo e unha variada oferta lúdica, mentres que hoxe haberá torneos tradicionais, rutas e o concerto de Sagafuga como peche. Toda a fin de semana, o recinto conta con mercado de artesanía, zona chill out, servizo de barra, merchandising e gastronomía de Álex Iglesias. A xornada de onte sábado arrincou ás 12.00 horas coa inauguración oficial da Avenida de O Naranxo na rúa da asociación, con placa do artista Paíno e pasacalles de Varacuncas. Ás 12.30 horas a Praza das Pipas acolleu o pregón de Jimi Blanco e a apertura de «Arte na Rúa», dando paso despois ao partido de brilé entre veteranos de balonmano e rugbi. A mañá pechou coa sesión vermú musical de Varacuncas ás 13.45 horas e o posterior xantar popular no parque ás 15.00 horas. A tarde de onte continuou desde as 16:30 con obradoiros de Nigraponte e música de Pitu, seguidos por Vito da Silva e o show de Pakolas e Laura Romero. Tras unha guerra de auga ás 19.00 horas, a noite pechou coa sesión de Lebrescura –con punto violeta de Azos Feministas– e os directos de Harry May, MEU, Eskravos e Luch O’Ner.

Jimi Blanco descubre a placa da Praza das Pipas. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Jimi Blanco descubre a placa da Praza das Pipas. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

O programa segue este domingo ás 12.00 horas coa tradicional camiñada colectiva e música de Pitu ás 13.00 horas. O artista trasdezá Rodrigo Ramos porá voz ao vermú das 13.45 horsa antes da comida. Pola tarde haberá xogos tradicionais con Celsiño e torneo de pelota no aire, pechando ás 19.00 horas co concerto de Sagafuga.

Público presenciando as actividades da Algarabía . | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Público presenciando as actividades da Algarabía . | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents