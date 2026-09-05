La vuelta al cole pone en jaque a las familias por la subida de precios

Mochilas, bolígrafos, libretas para cada materia, agendas, estuches... La lista de la compra se repite cada septiembre y con ella también el desembolso que deben afrontar las familias para que sus hijos comiencen el curso con todo lo necesario. La vuelta al cole se convierte así en un nuevo desafío para la economía doméstica, en un contexto marcado por el encarecimiento de los materiales escolares y un gasto medio que alcanza los 300 euros.

Para ser exactos, en la librería Faro de A Estrada sitúan entre los 150 y los 300 euros el presupuesto medio por alumno entre libros y material escolar, aunque la cantidad puede variar en función del centro educativo y del curso. El gasto suele ser mayor en las etapas de Infantil y Primaria, mientras que en cursos superiores las familias encuentran algunas vías para contener el desembolso.

A partir de tercero de Educación Primaria entran en juego los fondos de libros, que permiten aliviar parte de la carga económica. En la ESO, además, es habitual que el alumnado reutilice material de cursos anteriores, recurra a estos fondos o que los docentes y centros apuesten en mayor medida por contenidos académicos digitales. Pese a estas fórmulas de ahorro, desde Faro advierten de que el esfuerzo para las familias continúa siendo considerable debido a la subida constante de los precios.

Este año, según apuntan desde el establecimiento comercial estradense, el encarecimiento de los libros y artículos de papelería ronda el 5%. Una tendencia que, aseguran, se viene repitiendo desde hace varios años y que todavía no parece haber alcanzado su techo. Además, se trata de incrementos que no son estacionales o puntuales. Es decir, no están ligados únicamente al repunte de la demanda durante estas fechas, sino que se mantienen a lo largo de todo el año, por lo que resulta difícil sortearlos incluso cuando las familias intentan adelantar sus compras.

Las administraciones contribuyen también a reducir el impacto de este gasto mediante ayudas económicas que oscilan entre los 240 y los 300 euros en función de la renta. Sin embargo, estas aportaciones se limitan a los cursos en los que no está habilitada la opción del fondo de libros –generalmente primero y segundo de Primaria– dejando fuera a buena parte del alumnado que también afronta cada septiembre un importante desembolso en libros y material. También existen descuentos para familias numerosas, cuyo gasto puede superar alcanzar o incluso superar los 1.000 euros en este mes.

Esta misma lectura la comparten en Librería Dalvi de Lalín, donde desde inicios de septiembre hacen frente al intenso ritmo de trabajo que supone la concentrada demanda por parte de las familias. Aquí también estiman una media de gasto de 300 euros por alumno y suscriben que el encarecimiento de artículos y libros se reitera año tras años y resulta difícil de sortear. No obstante, observan que las familias buscan el ahorro en medidas como reutilizar material mientras que en el pasado artículos como mochilas o estuches se reponían cada curso.

Así pues, la campaña de vuelta al cole comienza a hacerse notar en los establecimientos a finales de agosto. En Faro señalan que desde la última semana de ese mes se produce un claro incremento del volumen de trabajo, coincidiendo con la llegada de padres y alumnos en busca de las provisiones necesarias para el inicio del curso. Algunos centros educativos publican ya sus listas de libros y material desde junio, una medida que permite a las familias disponer de más margen para organizar las compras, aunque no evita el incremento de los precios.

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A este gasto se suma, además, el componente práctico de una lista que puede crecer considerablemente en función de la edad y las necesidades del alumno o las preferencias de cada docente.