Sanidad
Pozo do Boi, en la red de playas libres de tabaco
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redacción
Lalín
La concejala de Medio Ambiente de Lalín, Raquel Lorenzo, participó en la localidad lucense de Bergonte en el acto organizado por la Consellería de Sanidade sobre la red gallega de playas libre de tabaco.
El conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, destacó que para que esta iniciativa sea más ambiciosa si cabe su departamento, en colaboración con la Fegamp, elaborará una normativa común que ayude a los ayuntamientos a regular las sanciones, con un modelo que ya se aplica en ciudades como San Sebastián o Barcelona. En el municipio lalinense, Pozo do Boi, forma parte desde hace años de la Rede Galega de Praias sen Fume.
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