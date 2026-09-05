Facer memoria
«A obra busca reflexionar sobre o cambio, algo inherente á vida»
«O bar A Farola ou a Alameda son dous dos espazos máis importantes para min, con eles foise gran parte da identidade do pobo da Estrada»
Aroa Martínez Sánchez (48) asina a derradeira exposición da taberna A Riala antes do seu peche e traslado para o concello veciño de Vedra. A obra, nomeada «O que xa non é», resulta especialmente acaída debido ao momento no que chega ás paredes deste local estradense. Para saber porque, nas seguintes liñas pode lerse a conversa que a autora mantivo con FARO DE VIGO, na que reflexiona sobre cuestións como o pasado e a memoria colectiva.
Fáleme do seu traballo, «O que xa non é». En que consiste?
Trátase dunha escolma dunhas 25 imaxes do arquivo fotográfico da revista dixital estradense Catro Gatos. Cada unha delas busca poñer o foco neses espazos que formaron parte do noso pasado e que agora xa non están, ou mudaron. En xeral, a obra invita a reflexionar sobre o cambio, algo que é inevitable pero que non sempre nos gusta. A vida implica cambiar, moverse, e aínda así ás veces temos unha relación complicada con esta realidade. Deste xeito, quería que as persoas que observen as imaxes pensen neses espazos, en se os valoramos o suficiente mentres estaban, e en xeral que se xeren conversas en torno a eles, e á memoria colectiva.
Que fixo que explorase esta liña temática á hora de levar a cabo o proxecto?
En última instancia, son eu mesma. O que eu sinto cando vexo as fotos antigas, ou cando paseo pola vila e vexo como todo cambiou nos últimos anos. Preguntábame se habería máis xente que se sentise do mesmo xeito. Foi a raíz disto que voltei ao arquivo e comecei a facer a criba de todas as imaxes que tiña. Mentres montaba a exposición na Riala xa puiden escoitar persoas falar dela. Lembraban eses bares que adoitaban frecuentar, como A Farola, e iso sacoume un sorriso.
Dos espazos que protagonizan a escolma, cales son os máis especiais para vostede?
De escoller, diría que A Farola e a Alameda son os que máis significado teñen para min. Son dous lugares que desapareceron, e que con eles foise unha parte importante da identidade do pobo. Tamén vexo estraña a Praza de Galicia, por exemplo. En xeral, os espazos urbanos agora transmítenme certo aspecto de desorde, e tamén observo unha clara perda de identidade, de personalidade incluso, no retrato urbano.
A súa obra fala de iso que muda e que xa non está. De memoria e do pasado. Resulta curioso que sexa, ademais, a última que colgará das paredes do Riala antes do seu peche definitivo na Estrada.
A verdade é que si. De feito, faime ilusión que sexa así, pero non foi nada planeado. «O que xa non é» amosouse ao público por primeira vez esta primaveira durante as Xornadas das Artes Galegas do Conservatorio da Estrada. Despois diso pense que era unha mágoa que non tivese máis continuidade, e púxenme en contacto con Álex Brei para ver se estaría interesado. Falamos de levar a cabo a exposición en setembro, pero daquela el non sabía que se ía mudar para Vedra. Agora, como froito da casualidade, a mostra suma un novo significado.
Ademais de espazos, tamén hai rostros que protagonizan esta escolla de fotografías. Por que?
Para min é un xeito de rende homenaxe a esas persoas que dende a artesanía e a expresión artística formaron parte do mundo intelectual da Estrada. Un mundo que merece a mesma relevancia que o patrimonio material.
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