La justicia anula la ocupación de fincas para el área deportiva anexa al Lalín Arena

El desarrollo del área deportiva situada en la parte baja del Lalín Arena partió con la oposición de los propietarios de las fincas y el Concello acabó expropiando los bienes. Hace más de tres años los titulares que formularon alegaciones representan el 78 % de la superficie del ámbito del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones de ampliación del área deportiva del Lalín Arena, en concreto 36.623 metros cuadrados. El PEID, aprobado en pleno el 25 de octubre de 2024, también ha sido objeto de recurso contencioso administrativo por varios propietarios y su tramitación sigue su curso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Antes de desarrollar esta figura urbanística el Concello había optado por la ocupación directa de unas fincas que lindan con la Avenida Xosé Cuíña, cercanas a la rotonda de acceso a O Regueiriño. Pues bien, la sala segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra acaba de dictar una sentencia que, aunque es recurrible, podría demorar o complicar el desarrollo del futuro equipamiento deportivo. El fallo estima íntegramente el recurso presentado por varios propietarios de los terrenos contra la resolución de la Junta de Gobierno Local del 27 de septiembre de 2024, donde se aprobó de manera definitiva el Proxecto de Ocupación Directa de Terrenos Destinados a Dotacións públicas para ampliación do SG-EQ-4 (Lalín Arena) y el viario del plan parcial del conocido como SUE-3 (antigua circunvalación) del Plan Xeral de Ordenación Municipal.

El tribunal anula la resolución municipal objeto de impugnación y condena a la administración municipal a que restituya la propiedad in natura «de los inmuebles ocupados ilegalmente a sus legítimos propietarios». Es decir, la jueza insta al Concelo a devolver materialmente las fincas a sus dueños, sin la posibilidad de realizar una compensación económica a los afectados o proponer un aprovechamiento urbanístico.

Para los demandantes, esta sentencia, si bien es recurrible, «condiciona la viabilidad» del PEID promovido por el ayuntamiento, situado en terreno rústico, no previsto en el Plan Xeral, y aprobado por resolución en el pleno celebrado el 25 de octubre de 2024. Asimismo, se advierte de que los terrenos ocupados son necesarios para lograra la conexión vial exterior del ámbito ocupado por el PEID o que el propio plan especial de infraestructuras carece de integración «si no se tiene conexión varia exterior con el suelo urbano».

El conflicto parte del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de septiembre de 2024, que aprobó definitivamente un proyecto de ocupación directa de terrenos destinados a dotaciones públicas. Los propietarios sostenían que el Concello pretendía hacerse con las parcelas sin seguir correctamente el sistema urbanístico previsto y compensándolos mediante derechos de aprovechamiento urbanístico que, en la práctica, no podían materializar porque el sector llevaba años sin desarrollarse. La sentencia considera, por tanto, que el Plan Parcial por sí solo no habilita la ocupación directa. El Concello utilizó este mecanismo para obtener anticipadamente los terrenos pese a que todavía no había cumplido las obligaciones derivadas del sistema de cooperación. La resolución llega a apreciar que cobra sentido la acusación de desviación de poder, al haberse empleado una figura legal —la ocupación directa— para una finalidad distinta de la que le corresponde y para sortear las exigencias de los artículos 116 y 131 de la Ley del Suelo de Galicia.

El fallo también impone las costas al Concello y permite presentar recurso de apelación en un plazo de 15 días, que sería resuelto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La sentencia, sin embargo, no detalla en el fallo cómo debe ejecutarse físicamente esa restitución si ya se hubieran realizado obras, modificaciones del terreno u otras actuaciones. Esa cuestión podría plantearse en la fase de ejecución de sentencia.

El Concello defendía que los derechos ocupados se integrarían en el Área de Reparto AR-41, configurada como un único polígono para los aprovechamientos de los propietarios afectados. No obstante, el tribunal considera que esa compensación todavía no está concretada pues, razona, el plan parcial de 2010 puede determinar un aprovechamiento de forma general o abstracta, pero falta el proyecto de reparcelación, que es el instrumento que debe decir qué corresponde realmente a cada propietario, distribuir cargas y beneficios y situar físicamente esos derechos en parcelas aptas para edificar.