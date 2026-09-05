Forcarei destina 17.000 euros al cambio de luminarias en el rural

El Concello de Forcarei inicia la renovación del alumbrado público con tecnología LED en siete núcleos: Espiñeiros, A Rúa, Valadares, Rozados, A Grela, Vilar y Outraaldea. La actuación, financiada por el Plan Máis Provincia, supone una inversión de 17.000 euros y la sustitución de 133 luminarias. El gobierno local prevé extender esta tecnología eficiente a todos el rural.