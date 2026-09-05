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Patrimonio

A festa da Virxe dos Remedios na capela medieval de Rodís

A parroquia lalinense de Rodís tamén conserva a primitiva igrexa románica e os edificios do que foi unha dunha vella fábrica de papel

Procesión polas festas na parroquia lalinense. | FOTOS: D.G.A

Procesión polas festas na parroquia lalinense. | FOTOS: D.G.A

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Daniel González Alén

Lalín

FSen música e nin sequera foguetes, pero con moita devoción, celebraron os poucos veciños do lugar de Rodís do Cabo a festividade da Virxe dos Remedios, enchendo con parentes e devotos da parroquia e outras da contorna a capela medieval que a Nai de Deus ten no medio do lugar, como xa vén sendo tradición dende séculos atrás. Este ano a misa cantada foi oficiada polo sacerdote venezolano Jesús Ángel González Beltrán, recentemente incorporado ao equipo sacerdotal de Lalín, e logo a tradicional procesión coa imaxe da Virxe ata a cruz procesional, que puxo remate á celebración relixiosa nesta única xornada festeira. Os que non faltaron foron os tradicionais xantares de festa nas casas do lugar, con parentes e amigos. Nalgún tempo celebrábase unha gran romaría con ofrecidos chegados de toda a contorna que xantaban na carballeira que rodea o campo da festa, onde se construíu un moderno palco de cemento que agora non ten utilidade. O mesmo acontece coa festa do San Xiao, o patrón da parroquia de Rodís, que leva anos sen celebrarse ao non haber ramistas que queiran poñerse á fronte, nin veciños dabondo para soportar o gasto que é preciso.

A igrexa parroquial conserva a arquitectura románica.

A igrexa parroquial conserva a arquitectura románica.

A ermida da Virxe dos Remedios, na que se celebra esta romaría anual, é privada dende a súa fundación, sendo adquirida en tempos recentes, xunto coa casa que estaba nas inmediacións e outros bens, polos actuais propietarios que manteñen a capela en perfecto estado. Orixinariamente debeu ser un antigo templo medieval coa advocación de San Lourenzo, segundo o investigador lalinense César G. Buxán, do que se conserva a porta principal semicircular e na parte traseira do mesmo, baixo a sopena dunha das esquinas, varios altorrelevos con dous rostros e figuras xeométricas lobuladas, o mesmo ca nas antigas paredes laterais, con relevos que fan un viacrucis e outras figuras máis. Do barroco é a súa espadana, e posteriormente a ermida foi reformada e ampliada, coidamos que a principios do século XX, de cando datan o altar principal e a imaxe da Virxe dos Remedios que aquí se venera, que é das de vestir. Hai noticia de que, no ano 1986, os ladróns levaron desta capela a coroa da Virxe e dúas imaxes, as de San Lourenzo e a de San Xosé. Por aquel tempo tamén desapareceron da igrexa parroquial as imaxes de San Xiao, o enxoval da Virxe do Desamparo e os cartos dos petos, sendo párroco Samuel Fondevila, como xa temos referido noutra reportaxe. Na mesma parede do retablo vese unha imaxe de Cristo Crucificado de certa antigüidade.

Cantarías con relevos medievais, reaproveitadas na capela actual.

Cantarías con relevos medievais, reaproveitadas na capela actual.

A uns 100 metros ao oeste da ermida está a cruz procesional, feita dunha soa peza de granito en tempos recentes para substituír a outra semellante estragada décadas atrás, da que se conserva o pedestal cunha inscrición ilexible a simple vista, na que só podemos ollar con certo detalle o ano 1904.

Vella fábrica de papel e a árbore do incenso de Rodís e igrexa de Palio.

Vella fábrica de papel e a árbore do incenso de Rodís e igrexa de Palio.

Igrexa e fábrica de papel

Da igrexa parroquial de San Xiao de Rodís, que conserva boa parte do estilo románico do século XIII en que se construíu, tense publicado moito por outros e nós mesmos, así coma da grande fábrica de papel que funcionou no século XIX na parroquia a orelas do río Barbón que, augas abaixo, movía varios muíños e algún máis no Arnego, no que conflúe, lindeiro coas terras de Vilariño do municipio de Agolada, onde os xesuítas tiveron unha casa de repouso á que ían os de Rodís a ouvir misa por uns pasos ou dende a beira dezá se o caudal do río grande non o permitía. Da fábrica de papel, da que aínda quedan as notables edificacións, e da súa senlleira árbore do incenso, tamén é doado atopar ampla información.

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Nestas terras lalinenses que inclinan cara ao Arnego está a igrexa prerrománica de Santa Baia de Palio -antiga parroquia suprimida no eclesiástico, pero aínda en vigor no civil-, un dos templos máis sobranceiros da comarca de Deza, recentemente restaurada, e tamén o castro de Palio, ao que é doado chegar dende o lugar de Palio de Arriba, onde está o centro social e o campo da festa; e onde se celebraba anualmente a da Virxe do Carme, que agora, coma as outras de Rodís das que versamos nesta reportaxe, está en decadencia, razón pola que as recollemos e publicamos neste e noutros medios de difusión coa idea de deixar memoria delas.n

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