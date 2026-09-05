Patrimonio
A festa da Virxe dos Remedios na capela medieval de Rodís
A parroquia lalinense de Rodís tamén conserva a primitiva igrexa románica e os edificios do que foi unha dunha vella fábrica de papel
FSen música e nin sequera foguetes, pero con moita devoción, celebraron os poucos veciños do lugar de Rodís do Cabo a festividade da Virxe dos Remedios, enchendo con parentes e devotos da parroquia e outras da contorna a capela medieval que a Nai de Deus ten no medio do lugar, como xa vén sendo tradición dende séculos atrás. Este ano a misa cantada foi oficiada polo sacerdote venezolano Jesús Ángel González Beltrán, recentemente incorporado ao equipo sacerdotal de Lalín, e logo a tradicional procesión coa imaxe da Virxe ata a cruz procesional, que puxo remate á celebración relixiosa nesta única xornada festeira. Os que non faltaron foron os tradicionais xantares de festa nas casas do lugar, con parentes e amigos. Nalgún tempo celebrábase unha gran romaría con ofrecidos chegados de toda a contorna que xantaban na carballeira que rodea o campo da festa, onde se construíu un moderno palco de cemento que agora non ten utilidade. O mesmo acontece coa festa do San Xiao, o patrón da parroquia de Rodís, que leva anos sen celebrarse ao non haber ramistas que queiran poñerse á fronte, nin veciños dabondo para soportar o gasto que é preciso.
A ermida da Virxe dos Remedios, na que se celebra esta romaría anual, é privada dende a súa fundación, sendo adquirida en tempos recentes, xunto coa casa que estaba nas inmediacións e outros bens, polos actuais propietarios que manteñen a capela en perfecto estado. Orixinariamente debeu ser un antigo templo medieval coa advocación de San Lourenzo, segundo o investigador lalinense César G. Buxán, do que se conserva a porta principal semicircular e na parte traseira do mesmo, baixo a sopena dunha das esquinas, varios altorrelevos con dous rostros e figuras xeométricas lobuladas, o mesmo ca nas antigas paredes laterais, con relevos que fan un viacrucis e outras figuras máis. Do barroco é a súa espadana, e posteriormente a ermida foi reformada e ampliada, coidamos que a principios do século XX, de cando datan o altar principal e a imaxe da Virxe dos Remedios que aquí se venera, que é das de vestir. Hai noticia de que, no ano 1986, os ladróns levaron desta capela a coroa da Virxe e dúas imaxes, as de San Lourenzo e a de San Xosé. Por aquel tempo tamén desapareceron da igrexa parroquial as imaxes de San Xiao, o enxoval da Virxe do Desamparo e os cartos dos petos, sendo párroco Samuel Fondevila, como xa temos referido noutra reportaxe. Na mesma parede do retablo vese unha imaxe de Cristo Crucificado de certa antigüidade.
A uns 100 metros ao oeste da ermida está a cruz procesional, feita dunha soa peza de granito en tempos recentes para substituír a outra semellante estragada décadas atrás, da que se conserva o pedestal cunha inscrición ilexible a simple vista, na que só podemos ollar con certo detalle o ano 1904.
Igrexa e fábrica de papel
Da igrexa parroquial de San Xiao de Rodís, que conserva boa parte do estilo románico do século XIII en que se construíu, tense publicado moito por outros e nós mesmos, así coma da grande fábrica de papel que funcionou no século XIX na parroquia a orelas do río Barbón que, augas abaixo, movía varios muíños e algún máis no Arnego, no que conflúe, lindeiro coas terras de Vilariño do municipio de Agolada, onde os xesuítas tiveron unha casa de repouso á que ían os de Rodís a ouvir misa por uns pasos ou dende a beira dezá se o caudal do río grande non o permitía. Da fábrica de papel, da que aínda quedan as notables edificacións, e da súa senlleira árbore do incenso, tamén é doado atopar ampla información.
Nestas terras lalinenses que inclinan cara ao Arnego está a igrexa prerrománica de Santa Baia de Palio -antiga parroquia suprimida no eclesiástico, pero aínda en vigor no civil-, un dos templos máis sobranceiros da comarca de Deza, recentemente restaurada, e tamén o castro de Palio, ao que é doado chegar dende o lugar de Palio de Arriba, onde está o centro social e o campo da festa; e onde se celebraba anualmente a da Virxe do Carme, que agora, coma as outras de Rodís das que versamos nesta reportaxe, está en decadencia, razón pola que as recollemos e publicamos neste e noutros medios de difusión coa idea de deixar memoria delas.n
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