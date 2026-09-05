A Estrada mantiene "un tira y afloja" con los propietarios de la Torre de Guimarei

A Estrada realizó en la noche del pasado jueves un pleno municipal con un solo punto en el orden del día, la aprobación por unanimidad del hermanamiento con el Concello de Rianxo. Eso dejó el protagonismo en los ruegos y preguntas, donde el BNG volvió a interesarse una vez más por el estado de la Torre y el Pazo de Guimarei, uno de los elementos más importantes del patrimonio estradense en manos privadas y que han pedido recuperar en numerosas ocasiones. Ante las preguntas del portavoz nacionalista, Xoán Reices, Gonzalo Louzao anunció que han mantenido contactos con los actuales propietarios -herederos de quien adquirió este bien en 1999- para tratar una posible compra.

El alcalde de A Estrada anunció que están manteniendo «un tira y afloja» con los propietarios, porque el gobierno «nunca dejó de intentar mover ficha con este tema». El regidor estradense señaló sin embargo que las posturas y las cifras están todavía muy lejos de acercarse. La parte positiva de estos contactos es la disposición de los propietarios a vender y por lo tanto a negociar un posible acuerdo por este emblema de A Estrada.

Estos contactos suponen un nuevo intento para poner fin a una de las situaciones que más ha dado que hablar en A Estrada a lo largo de las últimas décadas. Han sido varios los gobiernos que han intentado, bien por la vía de la negocación o de la vía judicial, y con mayor o menor decisión, hacerse con las dos construcciones y sus terrenos, aunque ninguno de esos caminos ha llevado a buen puerto.

Desde su llegada al cargo de alcalde, Gonzalo Louzao, recogió el guante de intentarlo y en más de una ocasión ha reconocido la importancia de incorporar la torre y el pazo al patrimonio municipal. Esto permitiría frenar su progresivo deterioro y acondiconarlo para convertirlo en un espacio para todos los vecinos.

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Una década desde su inclusión en la lista roja

En este 2026 se cumplen diez años desde que la Asociación Hispania Nostra, que trabaja en la defensa del patrimonio cultural y natural de España, decidió incluir la Torre de Guimarei en su Lista Roja, una relación recoge aquellos elementos del patrimonio histórico que se encuentren amenazados y en riesgo de desaparición, destrucción o alteración de sus valores. Los motivos para su inclusión fueron el «proceso de total ruina por abandono» y «la acción de la vegetación», además del «expolio» al que se veía sometido. A pesar de su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) esa construcción está «en proceso de ruina» y con todos sus edificios «cubiertos de vegetación». Desde Hispania Nostra destacan el valor de una torre implicada en las guerras irmandiñas en el siglo XV, que la habrían dejado maltrecha, como la mayoría de los castillos medievales de Galicia.