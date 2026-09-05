A Estrada despide a los niños saharauis acogidos

Los tres niños saharauis acogidos este verano por familias de A Estrada ultiman su regreso a los campamentos de Esmara y Auserd, previsto para el próximo lunes, dentro del programa Vacacións en Paz, coordinado por Solidariedade Galega co Pobo Saharauí. Durante estos meses, los pequeños han disfrutado de una experiencia muy diferente a la que viven habitualmente en los campamentos. «Vino sin hablar nada de español y ahora lo habla bastante bien. No sabía nadar y a los dos días ya estaba buceando», explica Jenny Pazos, una de las madres de acogida.

El Concello de A Estrada quiso despedir a los menores con la entrega de mochilas con productos de higiene, ropa y libros infantiles. Las familias esperan poder repetir la experiencia el próximo verano.