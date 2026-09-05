Preparativos para el curso
Crespo visita los centros educativos del municipio
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redacción
Lalín
El alcalde de Lalín, José Crespo, y la edil de Educación, Begoña Blanco, visitan estos días los centros de Educación Infantil y Primaria del municipio para mantener una primera toma de contacto con las direcciones de los centros sobre el inicio del curso académico y de comprobar la puesta a punto de las instalaciones, con el objetivo de que las clases puedan comenzar el próximo 9 de septiembre con normalidad y sin incidencias.
En los últimos meses se acometieron trabajos de reposición de luminarias, la revisión de sistemas de seguridad, arreglos de persianas, mantenimiento de baños y fontanería, labores de jardinería, limpieza y reposición de areneros o labores de pintado.
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