Crespo visita los centros educativos del municipio

El alcalde de Lalín, José Crespo, y la edil de Educación, Begoña Blanco, visitan estos días los centros de Educación Infantil y Primaria del municipio para mantener una primera toma de contacto con las direcciones de los centros sobre el inicio del curso académico y de comprobar la puesta a punto de las instalaciones, con el objetivo de que las clases puedan comenzar el próximo 9 de septiembre con normalidad y sin incidencias.

En los últimos meses se acometieron trabajos de reposición de luminarias, la revisión de sistemas de seguridad, arreglos de persianas, mantenimiento de baños y fontanería, labores de jardinería, limpieza y reposición de areneros o labores de pintado.