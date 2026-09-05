El concejal Xerardo Díaz y Diego López contraen matrimonio

El concejal del BNG de Silleda, Xerardo Díaz, y su ya esposo, Diego López, celebraron este sábado su enlace matrimonial rodeados de unos 140 invitados en las idílicas instalaciones del Pazo Casa Grande, ubicado en la localidad lucense de A Pobra de San Xiao (Láncara). La elección de la provincia de Lugo para la celebración del evento no fue casual, ya que Diego es natural del vecino municipio de Paradela, lo que aportó un especial arraigo territorial a una jornada repleta de emociones y guiños afectivos compartidos entre la comarca de Deza y las tierras lucenses.

El momento más solemne y emotivo del enlace llegó de la mano de Erea Rey. La concejala del BNG en Silleda y compañera de corporación de Xerardo ejerció como maestra de ceremonias y oficial de la boda, uniendo legalmente a la pareja bajo un sol radiante y elevadas temperaturas. Tras el emotivo «sí, quiero» de la enamorada pareja, los asistentes disfrutaron de un moderno y distendido banquete tipo cóctel en los jardines del pazo, que se prolongó en un gran ambiente festivo hasta bien entrada la noche.