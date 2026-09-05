Enlace
El concejal Xerardo Díaz y Diego López contraen matrimonio
La edila silledense Erea Rey casó a la pareja en una emotiva fiesta con unos 140 invitados
El concejal del BNG de Silleda, Xerardo Díaz, y su ya esposo, Diego López, celebraron este sábado su enlace matrimonial rodeados de unos 140 invitados en las idílicas instalaciones del Pazo Casa Grande, ubicado en la localidad lucense de A Pobra de San Xiao (Láncara). La elección de la provincia de Lugo para la celebración del evento no fue casual, ya que Diego es natural del vecino municipio de Paradela, lo que aportó un especial arraigo territorial a una jornada repleta de emociones y guiños afectivos compartidos entre la comarca de Deza y las tierras lucenses.
El momento más solemne y emotivo del enlace llegó de la mano de Erea Rey. La concejala del BNG en Silleda y compañera de corporación de Xerardo ejerció como maestra de ceremonias y oficial de la boda, uniendo legalmente a la pareja bajo un sol radiante y elevadas temperaturas. Tras el emotivo «sí, quiero» de la enamorada pareja, los asistentes disfrutaron de un moderno y distendido banquete tipo cóctel en los jardines del pazo, que se prolongó en un gran ambiente festivo hasta bien entrada la noche.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña
- Un pulpo «dándose una vuelta» a lomos de un delfín: la imagen de la «plaga» al sur de Inglaterra que «revela cambios en la cadena alimentaria marina»
- Un lance inaudito: el oceanográfico vigués «Miguel Oliver» pesca decenas de ánforas romanas al sur de Formentera
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Proyectan una treintena de pisos junto a la playa de Santa Marta en Baiona
- Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
- Un oasis entre «números rojos»: la conservera Albo aporta la mitad de los ingresos de todo el grupo Shanghai Kaichuang
- Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas