La comisión de As Dores subasta las barras por un mínimo de 25.000 euros

La comisión de las fiestas patronales de Lalín convoca un concurso público para la adjudicación de las barras que se instalarán en espacios públicos durante As Dores. La convocatoria parte de la Asociación Cultural Quilómetro Cero-Virxe das Dores y la subasta pública tendrá lugar el próximo jueves día 10 de septiembre a las 12.000 horas en la sala de prensa de la casa consistorial. En esta puja podrá participar cualquier empresa interesada en hacerse con este servicio.

Las sociedades interesadas en conocer más detalles sobre esta convocatoria podrán contactar con la organización mediante el correo electrónico ackm0virxedasdores@gmail.com o también contactando con el número de teléfono 623 63 48 72. Cabe indicar que el importe mínimo de salida para optar a este concurso se fijó en 25.000 euros y la adjudicataria será la empresa que oferte la mayor cuantía económica.

La empresa seleccionada podrá instalar barras los días 18, 19, 20 y 21 de septiembre en el Campo da Feira, además de una adicional el día 22 en la explanada del Lalín Arena. El precio mínimo de salida se establece en 25.000 euros y la adjudicación recaerá en la oferta económica más elevada. Las propuestas que no alcancen esa cantidad serán descartadas de forma automática.

La empresa adjudicataria deberá abonar el importe mediante transferencia bancaria antes de las 15.00 horas del martes 15 de septiembre. En caso de que no realizase el correspondiente pago dentro del plazo fijado, la concesión pasará a la siguiente oferta de mayor cuantía. La organización también garantiza que, si alguna actuación debe suspenderse por causas meteorológicas, la barra correspondiente será concedida al mismo adjudicatario, sin coste adicional, en la nueva fecha del evento.

Por otra parte, la comisión mantiene abierta la recogida de donativos de particulares y entidades para contribuir a financiar las celebraciones. Las aportaciones podrán realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta ES56 2080 5041 1730 4008 1394, indicando como titular ASOCIACIÓN CULTURAL QUILÓMETRO CERO DE LALÍN.

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Además, la comisión estará presente en el entorno del Kilómetro Cero desde el sábado 12 hasta el jueves 17 de septiembre, entre las 17.00 y las 21.30 horas, para recibir aportaciones y vender rifas. Estas papeletas permitirán participar en el sorteo de un premio de 2.500 euros, que se celebrará el martes 22 de septiembre a las 00.30 horas en la Praza da Igrexa. La organización agradece de antemano la colaboración ciudadana para hacer posible el programa festivo.