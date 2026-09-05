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Codeseda celebra su procesión de A Grela

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La parroquia estradense de Codeseda celebra hoy su tradicional procesión de A Grela en honor a la Virxe de Guadalupe. La salida desde la iglesia parroquial tendrá lugar a las 18.00 horas. Asimismo, la salida desde la capilla será 30 minutos más tarde, con encuentro en A Cruz a las 19.00 horas.

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