Codeseda celebra su procesión de A Grela

La parroquia estradense de Codeseda celebra hoy su tradicional procesión de A Grela en honor a la Virxe de Guadalupe. La salida desde la iglesia parroquial tendrá lugar a las 18.00 horas. Asimismo, la salida desde la capilla será 30 minutos más tarde, con encuentro en A Cruz a las 19.00 horas.