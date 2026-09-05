El CD Lalín acometerá obras en la grada nueva del Cortizo

La junta de gobierno local de Lalín ha aprobado la firma de un convenio de colaboración entre el Concello y el Club Deportivo Lalín que posibilitará obras en el graderío nuevo del estadio Manuel Anxo Cortizo. La preceptiva licencia de obra faculta a la entidad deportiva para llevar a cabo unos trabajos consistentes en una pequeña ampliación de la grada con una cubierta pensada para el invierno y que mejorará las comodidades del público. La autorización, a nombre del presidente del CD Lalín, establece que el presupuesto de ejecución material de los trabajos ascenderá a 23.000 euros.

Por otro lado, también en materia de infraestructuras deportivas municipales la junta de gobierno dio su visto bueno a la contratación por 55.846 euros del proyecto de renovación de la pista del pabellón municipal. Así, la empresa Sumiagua dotará a esta superficie de una pista de pavimento vinílico para renovar la existente. Además, en la misma junta de gobierno, del pasado 28 de agosto, se acordó desestimar los escritos presentados por una de las otras dos empresas que habían presentado oferta económica al proceso, ratificando los acuerdos adoptados en las sesiones anteriores manteniendo las puntuaciones asignadas en el informe de valoración técnica, de conformidad con las consideraciones emitidas por un Arquitecto Técnico Municipal en su informe.

En otro orden de cosas, la administración municipal destinará un total de 18.000 euros al suministro de marquesinas escolares para reponer las que se encuentren deterioradas. La empresa Carpintería Metálica Varela fue la que presentó la oferta económica más ventajosa y en consecuencia firmará el contrato para este suministro. Otros 17.699 euros serán destinados a la adquisición de luminarias y postes, fondos procedentes del Plan Máis Provincia 2024, de reinversión de bajas definitivas, servicio adjudicado a Electricidad Femán.

Oficina de Turismo

Noticias relacionadas

Por último, la junta de gobierno autorizó la contratación de Ana Sofía Rodríguez Alves para la prestación del servicio de información y atención al público en oficinas de turismo adheridas a la red de oficinas Info Rías Baixas por 9.000 euros.