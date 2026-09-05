La apicultura encadena cuatro años de mala cosecha y prevé recolectar un 30% menos en esta campaña

Este verano a punto de terminar registró cuatro olas de calor extremo. E incluso antes de que comenzase la estación, el 5 de junio, las elevadas temperaturas y una sequía que se arrastraba casi desde tres meses atrás fueron suficiente para aniquilar la floración de castaño que «xunto á silva, é a que determina a tempada», explica David Liñares, de Mel de Liñares. Antaño, la floración de castaño podía extenderse hasta el 25 de julio, pero ese revés meteorológico provoca que «se nun ano normal, podes recoller dúas medias alzas, este ano non haxa nin gota» e, incluso, este apicultor ya ni montó los cazapolen.

La suerte fue un poco mejor en las cosechas de miel de eucalipto y de brezo, que florecen antes, pero en términos globales Manuel Méijome, de Aluariça, calcula que la cosecha será un 30% inferior a la del año pasado, «e incluso hai quen vai sacar menos a metade», asegura, al tiempo que añade que si bien la floración de castaño fue nuela, la cosecha de castaña se prevé buena, si la lluvia acompaña en septiembre y octubre. Aluariça reparte sus colmenas entre Vila de Cruces y la Serra do Candán, donde intenta recuperar la población de abella negra y en las que, como en el caso de Mel de Liñares, detecta un incremento de Vespa velutina. «Hai o dobre do ano pasado, e xa comezou a atacar en xuño», apunta Liñares, para el que este es el cuarto año seguido de cosecha regular o mala.

Buen precio para la venta a granel

Entre la velutina, la varroa y la meteorología «vas sacando agora o mesmo volumen de mel que hai dez anos, pero tendo a metade das colmeas e con gastos máis elevados». ¿Está la solución en subir el precio final? Los dos apicultores muestran sus dudas. Es verdad que cada vez hay más consumidores que compran los tarros de miel directamente al productor, y a un precio más que razonable. Pero es raro que el cliente de supermercado se fije más en la procedencia en origen del producto que en su precio. Desde hace años entra miel de China, mezclado con producto de Ucrania y que entra en la UE sin cumplir todos los estándares de calidad que sí se le piden a este alimento dentro de la Unión. Y la situación no va a cambiar ante la escasez de los próximos meses en el mercado: no va a haber escasez. Manuel Méijome vaticina que "vai seguir entrando mel de fóra, e vaise pagar ben a venta a granel, en torno aos 3,5 ou 4 euros por quilo. Pero haberá quen o meta na Península por debaixo dos 2 euros", a un precio no ya demasiado competitivo, sino incluso desleal.

Esa entrada de miel externa a la UE, además, va a reforzarse con el acuerdo comercial firmado con Mercosur a principios de año y que está en vigor desde mayo. «Productores de Arxentina ou de Chile, que non teñen grandes colmeas, traerán mel de Asia a Latinoamérica e, de aí, enviarano para Europa. Só na semana seguinte á firma do acordo, xa multiplicaron por tres a súa producción» con este sistema, apunta Méijome. Y en este punto la Asociación Galega de Apicultura (AGA) poco o nada puede hacer, porque la normativa está elaborada desde Bruselas.

Manuel Méijome y Martiño Nercellas pusieron en marcha Aluariça hace tres años. Méijome procedía del sector vacuno lechero, así que conoce desde hace años esos precios que no cubren costes y la constante lucha contra la meteorología, que también dio al traste este verano con la cosecha de maíz para silo. «Hai que ter en conta o cambio climático, e ver o que fai a xente de Andalucía» ¿Valdría de algo adelantar la recolección? Méijome cree que lo ideal será «que, cando acabe cada floración, deixala e, cando haxa cadros listos para quitar, retirar o mel». Supondrá, sin dudas, más horas de trabajo, como las que han tenido que emplear ya los apicultores en la erradicación de la Vespa velutina, cuya invasión es de tal envergadura en otras comunidades que en Cantabria ya resulta imposible tener colmenas a 30 kilómetros de la costa.

Arpas

Aluariça recuerda que la Xunta destino 1,7 millones al sector de la apicultura. Buena parte de ese dinero se destina a retirar nidos, "pero trampear ou facer troyanos é un parche. Non nos queda outra que facer arpas". Hay una opción más: los drones para detectar los refugios de la avispa asiática. Su coste, en torno a 1.500 euros, sería más fácil de sobrellevar si se uniesen varios apicultores, e incluso si se dota de uno de estos sistemas a Protección Civil, tendrían que dedicarles varias jornadas continuadas para que el control sobre la velutina fuese efectivo, señala Méijome. En su caso, opta por las arpas, que duran unos 10 años pero a las que también hay que dedicarles tiempo. «En Bermés, un ano, dediqueime durante dúas horas ao día á velutina, entre o 15 de setembro e o 10 de novembro». Y aún así, perdió el 30% de sus colmenas. Y el problema también radica en que si un productor profesional vigila sus colmenas, la velutina acabará atacando los colmenares de autoconsumo y, cuando remate con éstos, volverá a los grandes apiarios.

Un apicultor en la Alvariza de Sofía, en la Serra do Candán. / Cedida

La recogida de miel comenzó a mediados de agosto, mientras que la campaña de ensilado de maíz arrancó, en la práctica, con el mes de septiembre. Y aunque la cosecha también será inferior a la de otros años, el porcentaje de caída varía según la zona y el tipo de suelo. El gerente de la cooperativa O Rodo (en Rodeiro), Alberto Hermida, estima que la merma es de un 20%, mientras que desde Cobideza su presidente, Jesús Manteiga, eleva el porcentaje al 40.

Y si el aguante de las colmenas varía según se encuentren en la zona ribereña del Ulla o en los montes de Zobra, con el maíz ocurre algo similar. «No Val de Camba, ao ser unha terra máis pesada e con máis humidade, vése máis beneficiada polo calor que pola chuvia», ya que eso favorece la germinación, indica Hermida. Y la lluvia de la semana pasada ayudó a que la espiga acabase de formarse, porque el estrés hídrico había cerrado sus poros para protegerse de las altas temperaturas, igual que ocurre en el tallo y en la hoja de la planta. «Ao chover, sen embargo, a espiga abre, hincha e produce un gran máis sólido». En cualquier caso, la sequía que arrastramos desde hace meses mermó el crecimiento de la planta y también afectará a la calidad del silo, «porque esas partes secas fan bolsas de osíxeno que se converten en fungos. Será un ano onde se van empregar conservantes e bacterias para axudar á fermentación, porque esas zonas secas non axudan á compactación».

Forrajes nacionales

En algunas de las fincas que prepara Cobideza el estrés hídrico provocó que las plantas ni llegasen a espigar. Sí pudo controlarse, durante las semanas posteriores a la siembra, la plaga del gusano soldado, "que afectou de forma especial a Silleda e a algunha parcela de Monterroso", apunta Jesús Manteiga, que incluso en sus parcelas tuvo que aplicar fungicida por segunda vez. Tanto Hermida como Manteiga son conscientes de que habrá que adquirir alimento para las explotaciones en los próximos meses, en vista de la caída, y es probable "que algunhas explotacións dos que os titulares están a punto de xubilarse acaben por reducir algúns animais", indica el segundo. Desde O Rodo, Hermida indica que los concentrados suelen adquirirse a Ucrania y Estados Unidos (ambos países son centros logísticos de piensos), así como a Brasil y Rusia. Donde sí se nota ya el alza de precios es en la paja, alfalfa y otros forrajes nacionales. Su producción también se contrajo por la sequía y tiene que atender además la demanda de otros países de la UE.