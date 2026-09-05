I Certame de Regueifa Xove
Aos das Cruces non hai quen lle retruque
A regueifa é unha materia que desde hai anos se traballa no IES Marco do Camballón e, como saben ben os vellos de bisbarras como Bergantiños, o segredo desta arte está no talento, pero tamén no traballo constante
As rapazas de Vila de Cruces Tiziana e Manuela da Mina acadaron o primeiro posto no I Certame de Regueifa Xove que, no marco do Festival de Poesía do Condado, se celebrou na localidade de Salvaterra do Miño. A participación de rapazas e rapaces que son ou foron estudantes do instituto Marco do Camballón non puido ser máis destacada e, ao marxe da excelencia de Tiziana e Manuela da Mina, os regueiferos cruceños coparon os mellores resultados.
Estrela (Estrela do Courel) e Tegra remataron en segunda posición e o xurado considerou que Manuel Mella e Miguel de Merza eran merecentes do terceiro posto. O balance non pode ser máis satisfactorio para uns rapaces que levan anos traballando nesta arte do desafío verbal no instituto dezao da man de profesores como Séchu Sende, tamén recoñecido escritor galego. O primeiro e o terceiro posto viñeron para Deza.
Precisamente Sende amosábase moi satisfeito non solo polos resultados dos regueifeiros máis destacados neste certame internacional, tamén «por encher de marabilla, espectáculo e talento o Festival de Poesía do Condado». Así,neste senso, puxo en valor o traballo de Maré, Nântia, Lúa e Loraira, Iago, Miguel, David, Iago Xoel e Roi. Nesta xornada, destaca, un dos momentos máis destacados foi comprobar o cariño e camaradería que houbo entre os participantes, sen deixar de lado o compañeirismo. Foron, das Cruces, un total de 15 regueifeiros, nun acto que arrancou co Himno do Antigo Reino de Galicia e no que a festa tivo continuidade con Laura Lamontange.
Os tres primeiros premios deste certame de Salvaterra do Miño tiñan unha recompensa económica de 300, 200 e 100 euros, ademais dunha camisola conmemorativa do concurso e un trofeo que levaron todos os participantes.
Días atás Tiziana lembraba que participou nos filmes Regueifando con Pracer e Ao son da nova regueifa, ademais de tomar parte en moitos encontros regueiferos. Manuela da Mina naceu en 2009, vive na parroquia de Fontao e asegura que a regueifa «inspírame a non esquecer as miñas raícese a continuar espallando a poesía oral».
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