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Abre el plazo de inscripción para el tercer turno de piscina para mayores
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Redacción
A Estrada
El Concello da Estrada abre del 7 al 15 de septiembre la inscripción para la tercera tanda de piscina para mayores de 2026. Podrán participar empadronados mayores de 50 años, con selección por registro de entrada. Las solicitudes podrán presentarse en el deaprtamento de Servizos Sociais o en la sede electrónica. Asimismom, la actividad será del 2 de octubre al 30 de diciembre, con seis grupos: lunes, de 9.15 a 10.00, de 16.30 a 17.15 y de 19.30 a 20.15; los miércoles, de 9.15a 10.00; y viernes, de 9.00 a9.45 y 9.45 a 10.30.
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