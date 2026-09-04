Los Xenerais da Ulla llevan el Entroido a las calles de Santiago

Los Xenerais da Ulla serán una de las grandes representaciones del Entroido tradicional gallego que este sábado, 5 de septiembre, tomarán las calles del casco histórico de Santiago de Compostela. La manifestación, vinculada especialmente a los municipios de la comarca del Ulla y con Festa de Interese Turístico, formará parte de un desfile promovido por Turismo de Galicia para mostrar fuera de su calendario habitual la riqueza y diversidad del carnaval tradicional gallego.

La cita comenzará a las 12:30 horas en la Praza do Obradoiro y recorrerá algunas de las principales calles del centro histórico compostelano. Junto a los Xenerais da Ulla participarán otras diecinueve manifestaciones tradicionales procedentes de distintos puntos de Galicia. Entre ellas estarán también los entroidos de Cobres, Verín, Viana do Bolo y Xinzo de Limia, todos ellos reconocidos igualmente como Festas de Interese Turístico.

La presencia de los Xenerais permitirá acercar a visitantes y vecinos de la capital gallega una de las expresiones más singulares del Entroido de la comarca del Ulla, caracterizada por sus personajes, vestimentas, música y, especialmente, por las tradicionales batallas dialécticas entre xenerais y correos.

El desfile permitirá contemplar conjuntamente personajes y elementos de celebraciones que mantienen características propias según el territorio. Cigarróns, peliqueiros, volantes, pantallas, boteiros, felos, bonitas, galos, madamas y galáns compartirán recorrido con los Xenerais da Ulla, poniendo de manifiesto la variedad de formas que adopta el Entroido en Galicia.

La programación comenzará ya a las 10:30 horas en la Praza do Obradoiro, con las actuaciones de DJ Mil y Banda do Beat, que combinarán música tradicional gallega con nuevos sonidos para crear ambiente antes del inicio del desfile.

La iniciativa pretende, además, reivindicar el Entroido como patrimonio cultural vivo y como recurso turístico. El traslado de estas celebraciones a Santiago permitirá mostrar en un mismo espacio tradiciones que habitualmente se desarrollan en diferentes municipios y fechas, al tiempo que dará visibilidad a sus territorios de origen.

En el caso de los Xenerais da Ulla, su participación supone una nueva oportunidad para proyectar fuera de su ámbito habitual una tradición estrechamente ligada a la identidad de las localidades del entorno del Ulla y que continúa manteniéndose gracias a la implicación de sus comunidades.