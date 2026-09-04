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El VIII Open de Petanca Suso Otero reunirá en A Bandeira a casi 200 deportistas

Además del equipo anfitrión, varias formaciones de Lalín representarán a la comarca dezana

El campeonato forma parte de un circuito estatal por tercer año consecutivo

Presentación del VIII Open de Petanca Suso Otero.

Presentación del VIII Open de Petanca Suso Otero. / Cedida

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Silleda

A Bandeira acoge mañana sábado el VIII Open Internacional de Petanca Mixto Suso Otero, organizado por el Club Petanca Bandeira en colaboración con el Concello de Silleda. La cita reunirá a 59 equipos y 196 jugadores y jugadoras con licencia federativa y procedentes de Galicia, Castilla y León, Asturias, País Vasco y Valencia. Como representantes de la comarca dezana acuden, además de los equipos anfitriones de A Bandeira, diversas formaciones de Lalín. El torneo lleva el nombre de Suso Otero en recuerdo a quien durante años fue presidente del Club Petanca Bandeira y que además contribuyó a la difusión de esta modalidad deportiva.

Este Open se incluye, por tercer año consecutivo, en el Circuito Petanca España, em la categoría Top*1, y es uno de los 20 únicos torneos autorizados que se integran en dicho circuito, puesto en marcha por la Federación Española de Petanca durante este año. La edil de Deportes, Mónica González, presentó el evento junto a su homóloga de Educación, Ángela Troitiño, y miembros del club, encabezados por Xosé Casal. González Conde hizo hincapié en la repercusión del certamen sobre la villa, y agradeció al club local «a súa capacidade organizativa e a constancia coa que segue facendo medrar este Open edición tras edición».

Horarios

El torneo volverá a celebrarse de nuevo en la calle Maceira Boa, junto al edificio Parchís y en las proximidades del CEIP Ramón de Valenzuela. Será en un terreno cedido por un particular y acondicionado por miembros del club. Las partidas van a disputarse de 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Las tres finales de las categorías Principal, Principal B y Consolación A tendrán lugar a partir de las 20.00 horas en las canchas del Club Petanca Bandeira, situadas junto a la plaza de la villa. El arbitraje y la mesa de control correrán a cargo del Comite Nacional de Árbitros y de la Federación Galega de Petanca.

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El torneo repartirá 2.865 euros en premios. Doce equipos recibirán aportaciones en metálico y otros cuatro, productos locales. Además, los 48 participantes que lleguen a semifinales en las distintas categorías recibirán un trofeo individual.

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