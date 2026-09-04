Educación
Una treintena de docentes se incorporan a centros de las comarcas
redacción
Una treintena de docentes se incorporan este curso a centros educativos de las comarcas. Son parte de los 1.012 profesores que se incorporan a las aulas en Galicia después de aprobar las oposiciones y que fueron recibidos por el conselleiro de Educación en un acto celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago.
Según consta en la relación facilitada por la consellería, A Estrada es el municipio de las comarcas que contará con un mayor número de nuevos docentes al incorporarse exactamente una docena. A Lalín llegarán ocho, tres a Silleda, uno a Vila de Cruces, dos A Rodeiro, uno a Agolada, otro a Dozón y dos a Cerdedo Cotobade. En Forcarei no consta ninguna incorporación.
Conviene indicar que los profesionales están ya en sus destinos desde el martes día 1 del presente mes, aunque todos ellos ya conocían el centro que les tocaría desde que se publicó la resolución del concurso de adjudicación de destinos provisionales, a finales del pasado mes de julio. El 70% de los nuevos funcionarios de la administración educativa son mujeres, con 708 casos, frente a los 304 hombres.
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