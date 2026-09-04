Segunda edición
The Burguer Top vuelve a A Estrada con «food trucks» de toda España
La cita para los amantes de las hamburguesas gourmet llega a la plaza del Concello el próximo jueves con el objetivo de repetir el éxito del año pasado
Los amantes de las hamburguesas gourmet tienen una nueva cita gastronómica en A Estrada. La plaza del Concello acogerá la próxima semana una nueva edición —la segunda que se celebra en el municipio— del festival gastronómico The Burguer Top. Será entre el jueves 10 y el domingo 13, con la participación de food trucks procedentes de distintos puntos del país.
Según detalló la organización, los horarios variarán en función de las jornadas. El jueves podrán degustarse las hamburguesas entre las 20.00 y las 23.00 horas; el viernes y el sábado, desde las 20.00 horas hasta la medianoche; y el domingo el horario de degustación también será matutino, de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 23.00 horas.
Cada food truck participante —el número total se concretará en los próximos días— ofrecerá tres variedades de hamburguesa gourmet. Deberán contar con alternativas a precios de 12 y 15 euros, mientras que la elección de la tercera variedad quedará a criterio de cada restaurador. Cabe recordar que la edición del año pasado tuvo una gran acogida, con numerosas personas llenando cada día las meses habilitadas en la plaza.
El concejal estradense de Promoción Económica, Óscar Durán, explicó que el Concello autorizó la celebración de este festival en la Praza da Constitución, confiando en que se convierta en un atractivo que contribuya a dinamizar la actividad en la recta final de la temporada estival. Indicó que The Burguer Top se presenta como una celebración del sabor, la innovación y la cultura street food, pensada para reunir a familias, amigos y amantes de las hamburguesas en general.
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