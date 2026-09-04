Salma se instala en A Estrada para reforzar la salud mental

La Fundación Salma, dedicada al cuidado de la salud mental en Galicia, ha fijado su sede en A Estrada y abre una nueva etapa en el municipio. Constituida en 2020 y reconocida como fundación de interés gallego e interés sanitario en 2021, llega con el objetivo de impulsar actuaciones comunitarias y reformas estructurales.

Su presencia en A Estrada se articula a través de la colaboración con el tejido asociativo local. Salma ha firmado convenios con asociaciones de mujeres del rural y del casco urbano, y mantiene vías de cooperación con el Ayuntamiento y el Centro de Saúde. La finalidad es prevenir problemas de salud mental, detectar situaciones de riesgo y ofrecer acompañamiento y apoyo mutuo.

Ana González Novás, presidenta de la Fundación Salma, explicó que la entidad nació en 2020 y que, tras contar inicialmente con sede en A Coruña, hace aproximadamente un año trasladó su sede a A Estrada. Desde el municipio pretende desarrollar programas de intervención comunitaria junto a asociaciones y recursos próximos.

“Desde SALMA queremos impulsar reformas estruturais encamiñadas á mellora da calidade de vida e das oportunidades para as persoas con problemas de saúde mental, así como das persoas encargadas do seu coidado”, señaló González Novás.

La presidenta subrayó las dificultades de las mujeres cuidadoras y la brecha territorial que afecta al rural, con menos recursos y mayores posibilidades de aislamiento. La red pretende identificar a personas que puedan necesitar ayuda, formar a integrantes de las asociaciones como referentes y crear espacios seguros.

Prevención, detección y acompañamiento centrarán el trabajo de la Fundación

Entre las actuaciones previstas figuran charlas informativas y formativas, herramientas para el bienestar y la convivencia familiar, capacitación digital y apoyo para facilitar trámites sociosanitarios. También se contempla derivar casos de soledad no deseada desde atención primaria.

“Unha de cada tres consultas en atención primaria ten que ver con saúde mental e moi poucos casos derívanse ao especialista”, afirmó la presidenta según GCiencia. La Fundación defiende que la prevención y la detección temprana son esenciales antes de que los problemas se agraven y reclama una continuidad de cuidados que implique también a la comunidad.

El nombre de la entidad resume su filosofía. En su página oficial, la Fundación explica que procede de la expresión alemana Seelische Gesundheit, para referirse a la salud mental. Su etimología remite a Seele, «alma», por lo que Salma representa literalmente la salud del alma, de la mente y del cuerpo en su conjunto.

La entidad desarrolla además iniciativas como una guía jurídica sobre derechos en salud mental y un modelo habitacional con asistencia terapéutica.

La entidad quiere llegar a personas que, por vivir en parroquias o encontrarse aisladas, tienen más dificultades para acceder a recursos especializados. La apuesta pasa por acercar las herramientas de apoyo comunitario a su entorno.

El objetivo es detectar necesidades, consolidar la red de entidades colaboradoras y poner en marcha actividades preventivas, con las asociaciones como puntos de referencia.

Quienes necesiten contactar con la entidad pueden hacerlo en el correo fundacionsalmagalicia@gmail.com o en el teléfono 623 005 377, disponible los lunes, martes y jueves de 10.00 a 14.00 horas.