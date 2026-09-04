El pelotón de la Volta a Galicia BTT pedalea por «Pegatinas»

Lalín vistió este jueves sus mejores galas para dar el pistoletazo de salida a la segunda edición de la II Volta a Galicia BTT organizada por el Extol Team de Lalín junto al Club Ciclista Montes do Deza, el Club San Miguel de Monterroso y el Club Ciclista Ourense Termal. Lo hizo con una espectacular y exigente primera etapa en modalidad de contrarreloj que sirvió, además, como el escenario perfecto para rendir un sincero y conmovedor homenaje al malogrado empresario local Juan Carlos Blanco, cariñosamente conocido por todos como «Juan Pegatinas».

Ángel Graña

Antes de que los corredores desafiaran al cronómetro, el ciclismo gallego se unió para abrazar a su familia. Su viuda, Ana Lamela, y su hijo Alberto fueron los grandes protagonistas de los momentos previos a la salida, donde recibieron un profundo cariño por parte de la comunidad. Como obsequio y recuerdo de esta edición tan especial, se les entregó un emotivo trozo de la cinta de la línea de salida, junto con un retrato del recordado empresario.

El acto protocolario alcanzó su punto de máxima sensibilidad cuando Mani Val, miembro de la organización del evento, tomó la palabra para realizar un emotivo panegírico. Sus palabras, cargadas de afecto, respeto y nostalgia, dibujaron la figura de un hombre fundamental para el entorno deportivo de la comarca. Como broche de oro a este tributo, el silencio respetuoso de Lalín dio paso a los acordes de la canción de Extremoduro que más le gustaba a Juan Carlos, un momento vibrante que dejó la piel de gallina a todos los asistentes. Tras las lágrimas y los aplausos, la competición tomó el relevo en una jornada inaugural donde la adrenalina de la crono marcó las primeras diferencias de la Volta. Mención especial para la lalinense Tamara Seijas, que venció en la categoría Elite-Sub 23 femenina.

Un corredor de la Volta a Galicia BTT consulta su móvil. / Bernabé / Javier Lalín

La competición se trasladará este viernes al municipio lucense de Monterroso para disputar la segunda etapa. Allí espera un trazado más veloz, aunque los ciclistas tendrán que hacer frente a cuatro pendientes muy pronunciadas y a una bajada técnica que pondrá a prueba la pericia de los participantes.

El tercer día la acción se desplazará a Piñor, en la provincia de Ourense, para afrontar la que muchos consideran la jornada clave de esta edición. Este será el día más técnico y complicado para rodar sobre la bicicleta, caracterizado por una gran presencia de senderos y zonas de piedra. Además, el recorrido concluye con dos ascensiones muy potentes que, si bien puede que no definan al vencedor absoluto, sí dejarán muy castigadas las fuerzas de los principales favoritos al título.

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Tamara Seijas en lo alto del podio tras la crono de ayer. / Cedida

Finalmente, la Volta regresará a Lalín el domingo para la cuarta y última etapa. Se tratará de una versión recortada de la antigua Lalín Bike Race que servirá para sentenciar la clasificación general general. David Busto señala que este terreno definitivo destaca por ser más rápido que el de Piñor y por contar con una gran variedad de elementos, alternando senderos, subidas y una bajada técnica. La meta final en Lalín promete ser especialmente dura y, con toda probabilidad, será el escenario donde se decida al ganador de la ronda gallega.