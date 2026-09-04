Improvisación oral en verso
O repentismo cruceño abre a programación do Festival de Poesía do Condado
Catro ex estudantes ou alumnos do IES Marco do Camballón participan, por parellas, no I Certame Nacional de Regueifa Xove
Competirán con mozos de Bergantiños, O Courel, Vigo, Compostela ou Ferrol
O Festival de Poesía do Condado comeza este venres a súa 38ª edición, para demostrar unha vez máis e durante dúas xornadas as distintas manifestacións artísticas da fronteira entre Galicia e Portugal. Como novidade, a programación comezará ás 18.00 horas co I Certame Nacional de Regueifa Xove, que organizan o Regueifa Tour e a SCd do Condado, responsable ademais da cita poética.
Este primeira cita da improvisación oral en Salvaterra do Miño comeza ás 18.00 horas en enfrontará a 16 mozos e mozas, organizados por parellas e que proceden de distintos puntos de Galicia. Catro deles foron ou son estudantes do instituto Marco do Camballón, onde dende hai anos se imparte regueifa como materia optativa. Así, o repentismo cruceño estará representado, por unha banda, por Miguel de Merza e Manuel Mella e, pola outra, por Manuela Quinteiro e Tiziana. Competirán con estoutras parellas: Estrella do Courel e Tegra de TraloCouto; Maré a Muda e Nântia; Lúa de Compostela e Loaira das Chousas; Celtia de Coristanco e Iago López; Alonso dos Celtas e David Fernández e, por último, Xoel Maneiro e Roi Souto.
Na primeira parte do certame, as parellas terán que facer unha copla de presentación, construcción de coplas sobre palabras que rimen e a partir dun tema ou situación concreta. Na segunda parte, as parellas terán que enfrontarse en controversias de 3 minutos. Haberá premios económicos e tamén culturais.
Tiziana indica que participou nos filmes «Regueifando con Pracer» e «Ao son da nova regueifa», ademais de participar en moitos encontros regueiferos. Manuela da Mina naceu en 2009, vive en Fontao e asegura que a regueifa «inspírame a non esquecer as miñas raícese a continuar espallando a poesía oral. Contribuir nun movemento tan necesario para manter con vida a cultura galega como a regueifa éncheme de orgullo».
En canto á parella de homes, Miguel de Merza tamén forma parte da Artística de Merza e da charanga Os Koka-Kola, e engade que «nos encontros de regueifa encántame facer festa». Manuel Mella estuda no citado insttituto cruceño e grazas á regueifa «viaxei por moitos lugares de Galicia, xa que actuei co Reguefa Tour, na Regueifesta, no Enreguéifate ou nos Campus de Regueifa».
No xurado, ademais, estará Marta Iglesias, vinculada tamén academicamente a este centro educativo das Cruces. Hai que lembrar que o Festival de Poesía do Condado mantén aberta unha campaña de micromecenazgo neste sitio web.
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