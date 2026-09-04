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Improvisación oral en verso

O repentismo cruceño abre a programación do Festival de Poesía do Condado

Catro ex estudantes ou alumnos do IES Marco do Camballón participan, por parellas, no I Certame Nacional de Regueifa Xove

Competirán con mozos de Bergantiños, O Courel, Vigo, Compostela ou Ferrol

Regueifa Tour no auditorio Xosé Casal.

Regueifa Tour no auditorio Xosé Casal. / Cedida

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Salomé Soutelo

Salomé Soutelo

Vila de Cruces

O Festival de Poesía do Condado comeza este venres a súa 38ª edición, para demostrar unha vez máis e durante dúas xornadas as distintas manifestacións artísticas da fronteira entre Galicia e Portugal. Como novidade, a programación comezará ás 18.00 horas co I Certame Nacional de Regueifa Xove, que organizan o Regueifa Tour e a SCd do Condado, responsable ademais da cita poética.

Este primeira cita da improvisación oral en Salvaterra do Miño comeza ás 18.00 horas en enfrontará a 16 mozos e mozas, organizados por parellas e que proceden de distintos puntos de Galicia. Catro deles foron ou son estudantes do instituto Marco do Camballón, onde dende hai anos se imparte regueifa como materia optativa. Así, o repentismo cruceño estará representado, por unha banda, por Miguel de Merza e Manuel Mella e, pola outra, por Manuela Quinteiro e Tiziana. Competirán con estoutras parellas: Estrella do Courel e Tegra de TraloCouto; Maré a Muda e Nântia; Lúa de Compostela e Loaira das Chousas; Celtia de Coristanco e Iago López; Alonso dos Celtas e David Fernández e, por último, Xoel Maneiro e Roi Souto.

Tiziana xa ten participado en diversos encontros de regueifa.

Tiziana xa ten participado en diversos encontros de regueifa. / Cedida

Na primeira parte do certame, as parellas terán que facer unha copla de presentación, construcción de coplas sobre palabras que rimen e a partir dun tema ou situación concreta. Na segunda parte, as parellas terán que enfrontarse en controversias de 3 minutos. Haberá premios económicos e tamén culturais.

Manuela Quinteiro, coñecida como Manuela da Mina.

Manuela Quinteiro, coñecida como Manuela da Mina. / Cedida

Tiziana indica que participou nos filmes «Regueifando con Pracer» e «Ao son da nova regueifa», ademais de participar en moitos encontros regueiferos. Manuela da Mina naceu en 2009, vive en Fontao e asegura que a regueifa «inspírame a non esquecer as miñas raícese a continuar espallando a poesía oral. Contribuir nun movemento tan necesario para manter con vida a cultura galega como a regueifa éncheme de orgullo».

Miguel toca ademais na Artística e na charanga os Koka-kola.

Miguel toca ademais na Artística e na charanga os Koka-kola. / Cedida

En canto á parella de homes, Miguel de Merza tamén forma parte da Artística de Merza e da charanga Os Koka-Kola, e engade que «nos encontros de regueifa encántame facer festa». Manuel Mella estuda no citado insttituto cruceño e grazas á regueifa «viaxei por moitos lugares de Galicia, xa que actuei co Reguefa Tour, na Regueifesta, no Enreguéifate ou nos Campus de Regueifa».

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Manuel Mella actuou en diversos encontros e festivais de repentismo.

Manuel Mella actuou en diversos encontros e festivais de repentismo. / Cedida

No xurado, ademais, estará Marta Iglesias, vinculada tamén academicamente a este centro educativo das Cruces. Hai que lembrar que o Festival de Poesía do Condado mantén aberta unha campaña de micromecenazgo neste sitio web.

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