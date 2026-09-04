Noite Folk
San Xurxo de Vea lleva esta noche la tradición musical al escenario
El festival estradense celebra esta noche su decimotercera edición con cuatro actuaciones, baile, gastronomía y una foliada abierta
San Xurxo de Vea se prepara para vivir este viernes una nueva edición de su Noite Folk, una cita que alcanza ya su decimotercera edición con un programa que combina música de raíz, baile, gastronomía y participación del público.
La actividad comenzará a las 20:30 horas con un obradoiro de baile tradicional a cargo de Antonio Prado. Una hora después, a las 21:30, llegará el turno de los conciertos, con un cartel integrado por Lagharteiras, Galega de Bailables, Xosé Lois Romero & Aliboria y Argalleiros.
La música continuará después de las actuaciones con una foliada abierta, uno de los elementos que refuerzan el carácter participativo de esta celebración.
La programación se completará con diferentes propuestas para pasar toda la jornada en el recinto. Habrá pulpería, churrascada y foodtrucks, además de puestos de artesanía y actividades infantiles. También se habilitarán zonas de acampada y para autocaravanas, junto con un espacio de aparcamiento gratuito.
Compromiso solidario con Asanog
La Noite Folk mantiene además su colaboración con ASANOG, la Asociación de Cancro Infantil e Xuvenil de Galicia. La entidad contará con un puesto informativo durante el festival y recibirá parte de la recaudación obtenida con la venta de la camiseta oficial.
La prenda tiene un precio de 12 euros y dos euros de cada camiseta vendida se destinarán a ASANOG. La iniciativa da continuidad a la colaboración iniciada este año entre la organización del festival y la asociación.
El pasado mes de junio ambas entidades celebraron una foliada solidaria en San Xurxo de Vea que permitió recaudar 2.063 euros, destinados íntegramente a ASANOG.
La cita estradense llega así a su decimotercera edición consolidada como una jornada que va más allá de los conciertos y apuesta por mantener vivo el baile y la música tradicional, al tiempo que incorpora propuestas gastronómicas, actividades familiares y un componente solidario.
La entrada será gratuita y todas las actividades tendrán como escenario el campo de la fiesta de San Xurxo de Vea.
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