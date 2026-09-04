Atención a la discapacidad
Medelo tendrá baterías fotovoltaicas gracias a una ayuda de la ONCE
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REDACCIÓN
Silleda
El centro de atención diurna de Cogami en Medelo (Silleda) podrá mejorar su equipamiento informático e instalar baterías fotovoltaicas gracias a una ayuda de 540.000 euros que concede la Fundación ONCE a través del Plan de Prioridades y que gestiona Cocemfe. Ese más de medio millón de euros permitirá impulsar 41 proyectos, de los que 37 están relacionados con la autonomía personal y los 4 restantes se vinculan a la mejora del servicio de transporte adaptado. Cogami también reformará sus instalaciones en los centros de día de Fingoi y Mos.
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