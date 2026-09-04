Filgueira celebra una nueva edición de su singular concurso Tiro do Carro

Filgueira celebra sus fiestas patronales con la XVII edición de su icónico certamen de Tiro do Carro. El popular concurso alcanzará este sábado 5 de septiembre su decimoséptima edición como el plato fuerte de las fiestas de la Virxe dos Remedios de Filgueira. Esta singular competición, que reúne cada año a numerosos vecinos y visitantes, da identidad a una programación festiva organizada por la Asociación Comisión Virxe dos Remedios de Filgueira en colaboración con el Concello de Cerdedo-Cotobade y la Deputación de Pontevedra.

El certamen, amparado bajo la lema «Os que tiran do carro», se ha consolidado como un elemento diferenciador dentro del calendario festivo de la comarca. La prueba de fuerza y habilidad arrancará a las 18:00 horas del sábado y estará amenizada por Jonny Maez. La jornada se completará por la noche con una verbena a cargo de la formación Gaia y la Disco Móbil Dolce Vita.

Programa de actos

Las celebraciones darán comienzo por la mañana a las 12:00 horas con una misa solemne cantada por el Coro Parroquial de Arca, seguida de la procesión y el pasacalles del Grupo de Gaitas Os Alegres de Pontevedra.

Los festejos continuarán el martes 8 de septiembre, jornada en la que se oficiará de nuevo una misa solemne a las 12:00 horas con la participación del Coro Parroquial de Arca. Tras el oficio religioso, se celebrará la procesión y la tradicional sesión vermú amenizada una vez más por el Grupo de Gaitas Os Alegres de Pontevedra.

Durante la presentación del programa, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela —acompañado por las concejalas Lourdes Ovelleiro y Belén Casado y por los representantes de la comisión organizadora—, quiso poner en valor «el esfuerzo, la ilusión y la implicación de la Comisión para mantener una programación que conserva elementos muy propios de Filgueira y que le dan una personalidad diferenciada».

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Desde el gobierno local se subrayó la trascendencia de preservar las tradiciones que movilizan a las parroquias y se transmiten entre generaciones. «Detrás de cada celebración hay meses de trabajo desinteresado de personas que, en este caso nunca mejor dicho, tiran del carro para que las fiestas sigan adelante, y ese compromiso merece de las administraciones», concluyó el regidor.