La mirada crítica y combativa de Castelao sobre Galicia llega a A Estrada

La Casa das Letras en A Estrada acoge durante septiembre una exposición dedicada a Castelao, que reúne dibujos y publicaciones del intelectual, escritor e ilustrador gallego. La muestra se enmarca en la programación cultural del municipio y busca acercar su figura y su legado a la ciudadanía, con especial atención al público escolar.

En la presentación participaron el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, la responsable de Actividades Educativas de Afundación, Carmen Pérez, y José Garabal, director de la oficina de Abanca en A Estrada. La exposición incorpora imágenes publicadas en la prensa, (Faro de Vigo), de las primeras décadas del siglo XX y otras piezas que permiten aproximarse a la trayectoria y al pensamiento de Castelao.

La propuesta incluye además un mapa sobre la trayectoria del autor, elaborado por el equipo de actividades educativas de Afundación, para facilitar la comprensión de su recorrido y contexto.

La colección forma parte de los fondos artísticos de Afundación y está concebida también como recurso didáctico. La organización prevé que pueda ser visitada por grupos escolares durante el mes, con el objetivo de favorecer el conocimiento de una de las figuras más relevantes de la cultura gallega.

La iniciativa forma parte asimismo del programa Cultura por Alimentos, promovido por Afundación, mediante el que las actividades culturales se vinculan a la recogida de productos destinados al banco de alimentos local. La muestra podrá visitarse a lo largo de todo septiembre.