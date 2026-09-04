El PSOE denuncia el deterioro sanitario en los centros de salud de Cerdedo Cotobade

El grupo municipal del PSdeG-PSOE en Cerdedo Cotobade ha calificado de "absolutamente inaceptable" la precaria situación de la Atención Primaria local, acusando a la Xunta de Galicia de normalizar el desamparo sanitario en las zonas rurales. Según critica la portavoz socialista, Ana Couto, la falta de personal facultativo rota continuamente entre centros: tras un mes de agosto sin médico en Tenorio y con servicios reducidos en Carballedo, septiembre arranca dejando sin atención a Cerdedo por las vacaciones de su profesional sin sustituir.

A esta insostenible dinámica, dicen, se suma la desatención en pediatría, puesto que el municipio careció de especialista durante todo el mes pasado, además de la prolongada ausencia del servicio de matrona. El PSdeG enfatiza el grave impacto que estos recortes suponen para una población dispersa y mayor, a la que no se le puede exigir desplazarse a urgencias hospitalarias por fallos de gestión.

Ante la inacción institucional, la diputada autonómica Paloma Castro trasladará nuevamente esta problemática al Parlamento galego para exigir coberturas inmediatas. Paralelamente, la formación socialista exige al alcalde, Jorge Cubela, que abandone la disciplina de partido y defienda firmemente los derechos de sus vecinos ante la Xunta para garantizar un acceso digno a la sanidad pública.