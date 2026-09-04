Tercera edad
Concilia Silleda visita a los usuarios de la residencia de mayores
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Los niños y niñas que participan en el campamento de verano Concilia Silleda visitaron este jueves la residencia de los mayores de Silleda, donde compartieron juegos, conversaciones y diversión con los usuarios de este servicio. Así, todos disfrutaron de una sesión de bingo y juegos de memoria, creando distintos momentos de complicidad.
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