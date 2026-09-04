Las comarcas ofertan 4.116 plazas de alojamiento, un 50% más en un lustro

La capacidad turística de las comarcas ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos cinco años, impulsado sobre todo por la expansión de las viviendas de uso turístico. Los nueve concellos umaban en 2021 un total de 196 establecimientos con capacidad para 2.735 personas. En la actualidad el registro asciende a 328 negocios y 4.116 plazas. Son 132 establecimientos más (67,3%) y 1.381 puestos adicionales.

La transformación del mapa turístico se explica, en gran medida, por el auge de las viviendas de uso turístico. En 2021 había 74 en el conjunto de estos municipios, con capacidad para 547 personas. Ahora [con el censo de la Xunta correspondiente a agosto de este año] ya son 206, con 1.455 plazas. Esta modalidad casi triplica el número de unidades y suma 908 camas. Las viviendas de uso turístico representan ya cerca del 63% de todos los establecimientos y concentran más de un tercio de la capacidad disponible.

A Estrada es el municipio con mayor número de recursos turísticos, con 86, frente a los 57 de 2021, pero no lidera el volumen absoluto para acoger turistas en sus negocios. Su capacidad pasa de 618 a 808 plazas, 190 más. El principal salto se produce también en las viviendas de uso turístico, que crecen de 25 a 58 y de 200 a 432 camas. En cambio, el turismo rural pierde peso: pasa de 20 establecimientos y 247 puestos a 17 y 205. Las viviendas turísticas bajan de cinco a dos, mientras hoteles y albergues se mantienen.

Lalín protagoniza el mayor incremento absoluto de capacidad. En 2021 contaba con 32 establecimientos y 574 plazas y ahora alcanza los 61 negocios y 1.086 camas.. Son 29 recursos más y, sobre todo, 512 plazas adicionales, un crecimiento de casi el 90%. Destaca la incorporación de un campamento turístico con capacidad, según los datos de Turismo de Galicia, para 363 personas. Se trata del camping que la multinacional francesa Huttopia abrió en Prado. A ello se suma la expansión de las viviendas de uso turístico, que pasan de 13 a 40 y de 74 a 236 plazas. La planta hotelera se mantiene en cinco establecimientos, aunque baja ligeramente de 292 a 285 camas, y los dos albergues reducen su capacidad de 46 a 40.

Silleda alcanza una capacidad de 887 personas, frente a las 738 de 2021. El número de establecimientos sube de 36 a 60. Las viviendas de uso turístico pasan de diez a 32 y de 62 a 177 plazas, mientras que los albergues aumentan de cinco a seis y alcanzan 224 camas, 18 más que hace cinco años. Hoteles y pensiones permanecen sin cambios, con cuatro hoteles y 260 puestos y diez pensiones con 132. El turismo rural mantiene seis establecimientos y aumenta ligeramente su capacidad, de 68 a 74 personas.

Cerdedo Cotobade más que duplica el número de negocios turísticos, desde 28 hasta 57, y eleva su capacidad de 335 a 618 plazas, un 84% más. De nuevo, las viviendas de uso turístico explican buena parte del avance: pasan de 11 a 38 establecimientos y de 82 a 303 camas. Además, aparecen dos campamentos turísticos con 85 puestos. Los hoteles aumentan de tres a cuatro y de 36 a 54 plazas, mientras que el turismo rural retrocede de seis a cinco establecimientos y de 76 a 53. Los apartamentos mantienen una única unidad, pero reducen su capacidad de 82 a 41 personas.

Vila de Cruces registra también un notable incremento, al pasar de una capacidad total de 196 a 327 personas, un 67% más, mientras el número de establecimientos crece de 17 a 23. Las viviendas de uso turístico suben de cinco a doce y casi triplican su capacidad, de 42 a 117 plazas. Destaca el aumento de la oferta hotelera: se mantiene un único hotel, pero pasa de 14 a 81 camas. Las pensiones aumentan de dos a cuatro y de 40 a 64 puestos. En sentido contrario, el turismo rural baja de ocho a seis establecimientos y de 92 a 65 plazas.

Forcarei pasa de 19 a 25 infraestructuras y de 184 a 223 camas. Las viviendas de uso turístico duplican su presencia, de siete a 15, y elevan su capacidad de 65 a 116 personas. La oferta de hoteles y pensiones permanece estable, mientras que el turismo rural pierde un establecimiento y seis plazas. Rodeiro registra una evolución más moderada, de cinco a siete negocios y de 59 a 83 puestos. Mantiene dos pensiones, aunque su capacidad crece de 37 a 52 plazas, y las viviendas de uso turístico pasan de tres a cinco.

Noticias relacionadas

Agolada partía de una oferta muy reducida, cuando solo constaban dos establecimientos de turismo rural con capacidad para 31 personas. Ahora suma ocho recursos y 80 plazas: tres casas de turismo rural, con 41 camas, y cinco viviendas de uso turístico, con 39. Dozón, que no tenía oferta registrada en 2021, incorpora una vivienda de uso turístico con capacidad para cuatro personas.