Conciliación
Cierra el plazo para anotarse en el plan Concilia Rodeiro
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REDACCIÓN
Rodeiro
La Concellería de Infancia, Igualdade e Transformación Dixital cierra hoy el plazo de inscripción en el programa Concilia Rodeiro. Esta medida comienza el día 9 de septiembre y ofrecerá actividades a los niños de 3 a 16 años los lunes a jueves, de 16,29 a 20.20 horas, y los viernes de 13.50 a 17.50 horas. Hay un tope de 30 plazas por día de la semana, y ocupará dos aulas del edificio de la sindical.
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