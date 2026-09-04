Conexión con los institutos
Cerdedo-Cotobade renueva el convenio del bus hasta A Xunqueira
Redacción
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el alcalde del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, han firmado con representantes de la UTE XG-835 un nuevo convenio con el objeto de renovar el Servicio de Interés Municipal (SIMU) del municipio. Esta firma permitirá mantener durante el próximo curso escolar las dos líneas de autobús que dan servicio al alumnado local que cursa sus estudios en los institutos de A Xunqueira, en Pontevedra. Al acto de la firma asistió también la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela.
Este SIMU tiene como finalidad principal dar respuesta a las necesidades específicas del Concello de Cerdedo-Cotobade, complementando la oferta de la red de transporte público de competencia autonómica y contribuyendo a reducir el uso del vehículo particular.
Una de las líneas ofrecerá de lunes a viernes un servicio de ida y otro de vuelta. En el trayecto de ida, el autobús saldrá a las 07:25 horas del lugar de Dorna y realizará las paradas de A Vila de Abaixo (Santa María de Sacos), San Xurxo, Alonga (San Xurxo de Sacos), Cutián (marquesina de la carretera general), Viascón, Tenorio (centros educativos), Calvelo (Tenorio), Ponte Bora (ITV), A Paloma y Avenida de Compostela (A Xunqueira).
Al término de la jornada lectiva, el servicio de vuelta iniciará su recorrido a las 15:10 horas desde la Avenida de Compostela (A Xunqueira) y tendrá como destino la parada de Tenorio (centros educativos). En este punto, los usuarios podrán enlazar con el transporte integrado del CEIP de Tenorio y del IES de Cotobade.
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