El BNG denuncia la acumulación de tierra de la obra del parque infantil de la Praza da Igrexa

El BNG de Silleda exige al gobierno local que explique por qué parte de la tierra extraída durante las reformas del parque infantil situado junto a la iglesia «permanece amoreada na vía pública, na rúa situada detrás do centro de saúde, ocupando un espazo utilizado de forma habitual polos camioneiros da vila para estacionar os seus vehículos», indica el partido. Hay que recordar que el Concello paralizó esta reforma del parque porque aparecieron restos óseos del antiguo cementerio, y hay que realizar una excavación manual. Sin embargo, para el BNG esta acumulación de tierra «evidencia unha falta de control e de planificación por parte do goberno».

Sobre esa aparición de restos óseos de un cementerio que ya no existe desde hace más de 100 años, la portavoz del partido, Erea Rey, recalca que «pón tamén sobre a mesa a necesidade de avaliar de maneira correcta as posibles afeccións patrimoniais e arqueolóxicas antes de iniciar unha obra». El BNG pregunta si esa tierra amontonada va a someterse a algún tipo de control o análisis arqueológico antes de ser retirada definitivamente, y qué protocolo se está siguiendo. «Non estamos pedindo outra cousa que información e garantías», aduce la portavoz local. Rey remarca que «o importante non é anunciar obras nin sacar fotos. O importante é planificalas de xeito correcto, controlar a súa execución, xestionar ben os residuos e respectar o patrimonio desde o primeiro momento».

La reforma de este parque infantil comenzó a mediados de agosto para sustituir todos los elementos de juego y dejar toda la plaza en una única plataforma. Construcciones Taboada y Ramos acomete los trabajos por 162.562 euros.