Fiestas parroquiales
Adecúan el campo de la fiesta y la capilla de Donramiro para sus festejos
La parroquia lalinense celebra sus fiestas de O Montserrat entre los próximos días 11 y 14
La comisión de fiestas de Donramiro entra en la recta final de los preparativos para unos festejos en honor a la Virxe do Montserrat, una de las convocatorias estivales con mayor capacidad de convocatoria de visitantes que se suman a los de la parroquia más poblada del municipio lalinense. En estos días se acometieron trabajos de poda de ramas y desbroces en el campo de la fiesta y en fincas anexas que son cedidas por particulares para la instalación de carpas para comidas y cenas. Además, también se intervino en el exterior de la capilla para que el edificio religioso luzca más si cabe en estas fechas.
Las fiestas arrancan el viernes 11 con una verbena amenizada por la orquesta Claxxon y DJ Marcos Fdez. Al día siguiente la velada nocturna contará con la presencia de la orquesta Principal, Pachi Show y disco móvil DJ Casanova.
El domingo 13 el ambiente festivo comenzará a media mañana con el grupo de gaitas Repenicando antes de la tradicional procesión de la Virgen moreneta desde la iglesia a la capilla que precederá a la misa solemne de las 13.30 horas. La sesión vermú será amenizada por la Banda de Vilatuxe. Desde las 18.00 horas habrá un tardeo con DJ Smile, a las 20.00 actuará la charanga Ardores y a las 22.00, la orquesta Gran Parada.
El lunes 14 se celebrará misa solemne a las 13.00 horas y a continuación la tradicional subasta de carne. Pachi Show será el encargado de poner las notas musicales a la sesión vermú, mientras que la verbena del día de despedida de los festejos tendrá como protagonistas a las orquestas Saudade y Solara.
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