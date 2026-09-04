Adecúan el campo de la fiesta y la capilla de Donramiro para sus festejos

La comisión de fiestas de Donramiro entra en la recta final de los preparativos para unos festejos en honor a la Virxe do Montserrat, una de las convocatorias estivales con mayor capacidad de convocatoria de visitantes que se suman a los de la parroquia más poblada del municipio lalinense. En estos días se acometieron trabajos de poda de ramas y desbroces en el campo de la fiesta y en fincas anexas que son cedidas por particulares para la instalación de carpas para comidas y cenas. Además, también se intervino en el exterior de la capilla para que el edificio religioso luzca más si cabe en estas fechas.

Poda de ramas en el campo de la fiesta. | CEDIDA

Las fiestas arrancan el viernes 11 con una verbena amenizada por la orquesta Claxxon y DJ Marcos Fdez. Al día siguiente la velada nocturna contará con la presencia de la orquesta Principal, Pachi Show y disco móvil DJ Casanova.

El domingo 13 el ambiente festivo comenzará a media mañana con el grupo de gaitas Repenicando antes de la tradicional procesión de la Virgen moreneta desde la iglesia a la capilla que precederá a la misa solemne de las 13.30 horas. La sesión vermú será amenizada por la Banda de Vilatuxe. Desde las 18.00 horas habrá un tardeo con DJ Smile, a las 20.00 actuará la charanga Ardores y a las 22.00, la orquesta Gran Parada.

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El lunes 14 se celebrará misa solemne a las 13.00 horas y a continuación la tradicional subasta de carne. Pachi Show será el encargado de poner las notas musicales a la sesión vermú, mientras que la verbena del día de despedida de los festejos tendrá como protagonistas a las orquestas Saudade y Solara.