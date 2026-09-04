Aciveiro mantiene viva su arraigada tradición festiva en Forcarei

Las Merendas na Carballeira volverán a ser este sábado 5 de septiembre el principal atractivo de las fiestas de Aciveiro, Forcarei, una tradición que cada año reúne a cientos de personas para compartir una jornada de convivencia. Familias, grupos de amigos y pandillas ocupan las mesas para comer juntos, llevando cada uno su propia comida, en una celebración que mantiene un fuerte arraigo entre los vecinos.

Ricardo López, presidente de la Asociación Tarras de Acibros, explica que en los últimos años la participación se ha situado entre 300 y 400 personas y que para esta edición ya cuentan con unas 300 reservas. Las mesas se facilitan gratuitamente por parte de la organización y la jornada contará también con pulpeiro y estará amenizada durante todo el día por la charanga BB+.

El programa del sábado comenzará a las 13:00 horas con una misa, seguida del pasacalles y la sesión vermú de Os Trasnos de Doade. A las 18:00 habrá colchonetas y juegos gigantes gratuitos y, a las 19:00, concurso de chave. Por la noche, la verbena reunirá a BB+, A Roda, Manhattan y DJ Marcos Kintana.

Las fiestas continuarán el martes 8 con misas cada hora entre las 10:00 y las 13:00 y pasacalles de Carballo da Manteiga. El miércoles 9 finalizarán con una misa a las 12:00 horas.