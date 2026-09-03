El Xacobeo tendrá protagonismo en la Semana Verde del próximo año

La Feria Internacional Semana Verde de Galicia ya tiene fechas para 2027. Será del 3 al 6 de junio cuando celebre una 49ª convocatoria que tendrán un carácter singular, ya que será una edición especial Xacobeo 2027.

Este certamen multisectorial de comercio y ocio conectará su propuesta con el espíritu del Xacobeo, ligado al encuentro, la diversidad, el diálogo, la creación de vínculos y la apertura al mundo. Reforzará así su carácter como escaparate de Galicia y vinculará a los expositores de todos los orígenes a un acontecimiento de dimensión internacional que favorecerá el intercambio entre empresas y territorios y la proyección de sus propuestas en un contexto excepcional.

En cuanto a su exposición, contará con sus consolidados certámenes paralelos, el XXX Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca; el XVI Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, la XIII Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur, y también la XIII Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, Fecap Abanca. A ellos se unirá la tercera edición del Salón de Belleza y Estética Avanzada, Intermax Beauty Show y, como es habitual, otros muchos sectores que irán desde ganadería, bioenergía, pequeña maquinaria, jardinería o herramienta hasta mobiliario, decoración o artesanía. Respecto a su programa, incluirá nuevamente actividades para profesionales y público general, sumando novedades a las propuestas ya clásicas que cuentan siempre con una excelente acogida y también otras relacionadas con el Xacobeo.

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Una cita en la que se dejará nota la riqueza del Camino de Santiago y que ya está comenzando a organizar el equipo de la Fundación Semana Verde de Galicia, con el objetivo de mantener el elevando interés y fidelidad que genera en cada edición por parte de expositores y visitantes. Recuerda que por la feria de este año pasaron 109.480 visitantes que disfrutaron con más de 200 actividades.