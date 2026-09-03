Evento multisectorial
El Xacobeo tendrá protagonismo en la Semana Verde del próximo año
Se celebrará del 3 al 6 de junio, con negocio y ocio como principales argumentos
redacción
La Feria Internacional Semana Verde de Galicia ya tiene fechas para 2027. Será del 3 al 6 de junio cuando celebre una 49ª convocatoria que tendrán un carácter singular, ya que será una edición especial Xacobeo 2027.
Este certamen multisectorial de comercio y ocio conectará su propuesta con el espíritu del Xacobeo, ligado al encuentro, la diversidad, el diálogo, la creación de vínculos y la apertura al mundo. Reforzará así su carácter como escaparate de Galicia y vinculará a los expositores de todos los orígenes a un acontecimiento de dimensión internacional que favorecerá el intercambio entre empresas y territorios y la proyección de sus propuestas en un contexto excepcional.
En cuanto a su exposición, contará con sus consolidados certámenes paralelos, el XXX Salón de Alimentación del Atlántico, Salimat Abanca; el XVI Salón Turístico de Galicia, Turexpo Galicia, la XIII Feria de Fiestas de Interés Turístico, Festur, y también la XIII Feria de Caza, Pesca y Naturaleza, Fecap Abanca. A ellos se unirá la tercera edición del Salón de Belleza y Estética Avanzada, Intermax Beauty Show y, como es habitual, otros muchos sectores que irán desde ganadería, bioenergía, pequeña maquinaria, jardinería o herramienta hasta mobiliario, decoración o artesanía. Respecto a su programa, incluirá nuevamente actividades para profesionales y público general, sumando novedades a las propuestas ya clásicas que cuentan siempre con una excelente acogida y también otras relacionadas con el Xacobeo.
Una cita en la que se dejará nota la riqueza del Camino de Santiago y que ya está comenzando a organizar el equipo de la Fundación Semana Verde de Galicia, con el objetivo de mantener el elevando interés y fidelidad que genera en cada edición por parte de expositores y visitantes. Recuerda que por la feria de este año pasaron 109.480 visitantes que disfrutaron con más de 200 actividades.
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
- El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
- Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
- Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
- Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
- El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»