Formación
La UNED organiza un curso en Lalín sobre el sector editorial
redacción
La UNED en Pontevedra, a través del Aula Universitaria de Lalín y con la colaboración del Concello, organiza el taller online Cómo escribir y editar un libr”, impartido por la escritora Cristina Eguíluz. Se desarrollará del 15 de septiembre al 15 de octubre, los martes y jueves de 18.00 a 20.00 horas, y podrá seguirse en directo por Teams o en diferido.
El curso abordará todo el proceso de creación y publicación de una obra: planificación, documentación, estructura narrativa, revisión y corrección, maquetación, diseño, derechos de autor, ISBN, depósito legal, editoriales, autopublicación, promoción y venta. También se estudiarán distintos géneros literarios y se realizará un ejercicio práctico de escritura. Está dirigido a personas que escriben ficción o no ficción y quieren mejorar sus textos y conocer las vías para publicarlos.
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
- El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
- Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
- Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
- Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
- El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
- Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»