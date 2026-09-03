La UNED organiza un curso en Lalín sobre el sector editorial

La UNED en Pontevedra, a través del Aula Universitaria de Lalín y con la colaboración del Concello, organiza el taller online Cómo escribir y editar un libr”, impartido por la escritora Cristina Eguíluz. Se desarrollará del 15 de septiembre al 15 de octubre, los martes y jueves de 18.00 a 20.00 horas, y podrá seguirse en directo por Teams o en diferido.

El curso abordará todo el proceso de creación y publicación de una obra: planificación, documentación, estructura narrativa, revisión y corrección, maquetación, diseño, derechos de autor, ISBN, depósito legal, editoriales, autopublicación, promoción y venta. También se estudiarán distintos géneros literarios y se realizará un ejercicio práctico de escritura. Está dirigido a personas que escriben ficción o no ficción y quieren mejorar sus textos y conocer las vías para publicarlos.