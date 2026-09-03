Silleda celebra el 11 en la Praza Benito Rivas la Festa da Árbore dos Chupetes

El Concello de Silleda organiza el próximo viernes, día 11, la Festa da Árbore dos Chupetes, una iniciativa dirigida a las familias con niños y niñas de cero a cinco años. La cita tendrá lugar en la Praza Benito Rivas desde las 17.30 horas. La Árbore dos Chupetes, instalada en dicha plaza, nació como un espacio simbólico en el que los niños y niñas pueden dejar su chupete en un momento especial de su etapa de crecimiento. El programa incluye una merienda saludable con fruta fresca, juegos y animación para todas las edades. El Concello destaca la importancia de mantener este tipo de iniciativas dirigidas a la primera infancia, para crear espacios de encuentro.