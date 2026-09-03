Reunion en la capital dezana
Román Rodríguez anuncia mejoras en el área de FP del IES Laxeiro de Lalín
La distribución actual está limitada y ciclos como el de automoción precisan más espacio | Este instituto y el Aller tienen 320 alumnos en sus 13 ciclos
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se reunió en el consistorio lalinense con los directores de los institutos Laxeiro, José Manuel López; y Ramón Aller, Juana María Mouriño, para analizar las opciones para seguir impulsando la Formación Profesional en el municipio. En el encuentro participó también el alcalde de Lalín, José Crespo, así como el equipo técnico.
Los dos institutos cuentan con algo más de 320 matriculados en 13 ciclos diferentes. Tal y como destacó el conselleiro en la actualidad se está ejecutando la ampliación del Aller Ulloa, por más de 3,2 millones de euros, precisamente para dotarlo de un nuevo edificio de 2.164 m2 que dará servicio a los ciclos de la familia profesional de Informática y comunicaciones, en la que se centra la oferta del centro. Además, se realizarán intervenciones puntuales en las edificaciones existentes, como la apertura de ventanas y el acondicionamiento de un almacén, entre otras. La obra está ejecutada la alrededor del 50 por ciento.
En el caso del IES Laxeiro, se acordaron nuevas mejoras para acondicionar los espacios dedicados la FP. Según explicaron los técnicos, las posibilidades de abrir más zonas se ven limitadas por su propia situación y falta de espacio en la parcela que ocupa. Además, la naturaleza de algunos de los ciclos que imparten –como los relacionados con la automoción, que precisan de grande maquinaria y equipamientos– exigen que los espacios dedicados a ellos estén a nivel de calle. Las partes acordaron hacer un análisis técnico de las posibles soluciones para, a medio plazo, dotar a la enseñanza pública lalinense de espacios renovados para ampliar la oferta de FP del municipio de ser preciso y dar así más oportunidades a la juventud. La matrícula de FP para este curso 2026/27 sigue abierta hasta el 25 de septiembre para los ciclos que tengan aún tengan plazas libres.
Rodríguez destacó las inversiones de casi 7 millones en la mejora de los centros educativos de Lalín, con actuaciones como la central de biomasa del CEIP Xesús Golmar (1,3 millones), la rehabilitación integral del CEIP Xoaquín Loriga (661.000 euros), o la renovación de cubierta y ventanas del CEIP de Vilatuxe (538.000) y del CEIP de Cercio (356.000)
En el IES Laxeiro se acometieron obras de reforma de la instalación contra incendios, un nuevo patio y de cambio de luminarias, entre otras, con un presupuesto de 250.000 euros. Se suman a la ampliación realizada en el centro en 2018, que contó con una inversión de cerca de 1 M€. Además de estas mejoras en sus infraestructuras la Xunta sumó en el curso 2023/24 dos nuevos ciclos de FP Dual Intensiva a la oferta del IES Laxeiro.
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