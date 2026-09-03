Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Efecto Halo» al nuevo NaviaCrisis migratoria en CeutaTres cruceros en VigoEl Olimpia Valencia, saturadoMercado de fichajes del CeltaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Falamos con | Alfredo Dourado Músico do grupo A Roda

"O máis bonito é ver como o público canta as nosas cancións"

O grupo, con 50 anos de historia, leva as súas cancións de festa popular este sábado á romaría de Aciveiro, Forcarei, ligadas ao legado musical galego

Alfredo Dourado, no centro, cos compañeiros do grupo A Roda na praza do Obradoiro.

Alfredo Dourado, no centro, cos compañeiros do grupo A Roda na praza do Obradoiro. / FDV_Externas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fran Campos

Forcarei

Alfredo Dourado é hoxe unha das voces de A Roda e, ademais, leva no apelido unha parte esencial da historia da formación: é fillo de Fito, un dos fundadores orixinais e unha das voces máis recoñecibles do grupo durante décadas. A Roda naceu en Vigo en 1976 arredor das tabernas e das cancións compartidas, e converteu temas como "Pousa, pousa" ou "O gato" en parte da memoria popular galega. Cinco décadas despois, o grupo segue subindo aos escenarios. Este sábado 5 de setembro estará na romaría de Aciveiro, Forcarei, onde as tradicionais Merendas na Carballeira darán paso á verbena. Un escenario especialmente próximo á filosofía de A Roda: música, memoria, xuntanza e festa popular.

Que significa hoxe levar o nome de A Roda?

Significa continuar un legado. Creo que collemos un relevo de xente que intentou facer boas cousas e elevar a música popular ao estatus que merece. Nós seguimos ese relevo da maneira máis honrada que sabemos, e creo que a xente o agradece.

A Roda segue sendo un grupo da xente?

Si, efectivamente. A Roda asóciase á festa popular, á romaría, ao viño, á taberna. É un grupo moi da xente, e nos concertos hai un diálogo e unha conexión moi directa co público. Ao final, moitas veces parece que A Roda somos todos.

Que mudou en case cincuenta anos?

Mudou todo, loxicamente. Non hai nada inalterable. Pero hai que saber onde estás e cales son as virtudes dese legado que recibiches. Nós temos que coidalo e, ao mesmo tempo, entender que os tempos tamén cambian.

E canto se pode innovar sen perder a esencia?

Pódense experimentar sons, instrumentos ou harmonías diferentes, pero sempre con sentido. Non imos arranxar unha canción ou cambiar unha historia só por facer algo que A Roda nunca fixera. Podemos experimentar, pero desde a dignidade e sabendo onde estamos.

As cancións seguen recoñecéndose inmediatamente?

Si, e iso é o importante. A xente que escoita A Roda segue identificando o que foi A Roda de sempre. Podes facer algún arranxo ou unha harmonía diferente, pero se a xente recoñece o grupo, a esencia continúa aí.

Vostede medrou coa música do seu pai?

O meu primeiro contacto foi indirecto. Eu estudaba nos Xesuítas e non tiña ningunha relación especial con ese mundo. Un profesor puxo un día na clase "O gato". Eu nin sabía que era A Roda nin coñecía a canción. Co tempo foi unha especie de xustiza poética, porque aquela canción acabou ligada á miña vida.

Cando chegou a actuar co grupo?

Nas primeiras actuacións facía un pouco de figuración atrás, tocando o baixo, aínda non como parte plena do grupo. Era o normal cando alguén empeza. A miña primeira actuación creo que foi en "Mar a mar", na TVG. Daquela pasaron xa moitos anos.

grupo a roda 2026

O grupo A Roda na praza do Obradoiro, Santiago de Compostela. / FDV_Externas

Que supón ser o fillo de Fito nos concertos?

É moi habitual que alguén se achegue e me diga que cantou co meu pai ou que ten algún recordo del. Fito foi e seguirá sendo parte de A Roda. É bonito que a xente o lembre e que siga existindo esa conexión. É moi raro que nun concerto non apareza alguén cunha historia que contar.

A Roda tamén é memoria colectiva?

Sen dúbida. Hai xente que canta algunha canción do grupo e probablemente nin sabe de onde vén. A música de A Roda espallouse por todas partes. Xa é algo máis que un grupo: tamén serve para unir persoas e para traer recordos. Hai cancións dos primeiros discos que forman parte da vida de moita xente.

Como ve o futuro de A Roda?

Hai inercia, pero tamén certo pesimismo por como están as cousas. Ás veces levas moitos anos tirando do carro, facendo cousas, e despois ves que non frutifican. Con todo, os concertos dannos moito ánimo: hai xente, hai público e seguimos traballando. Somos afortunados porque vivimos do que nos gusta. Ademais, somos unha familia e levamos moitos anos xuntos.

Que lle agarda este sábao ó público en Aciveiro?

A saudade. A xente vai escoitar cancións de sempre e lembrar momentos. "O Miudiño", "O Gato", "Os Bistéqueles" ou "Pousa, pousa" forman parte desa memoria. Moitas desas cancións están asociadas a momentos vividos na casa, nas festas ou nas romarías.

E que esperades vós atopar este sábado na Carballeira?

Que a xente o pase ben. Aciveiro ten ese espírito de romaría, de comida, sobremesa e festa, e nós estamos moi ligados a ese ambiente. Creo que a xente vai vir coa idea de rememorar eses momentos e, musicalmente, o grupo está nun momento moi bo.

Será un concerto para mirar atrás?

Noticias relacionadas y más

En parte si, porque faremos as cancións de sempre. Despois de tantos anos, que determinadas cancións sigan vivas e que a xente as cante con nós é algo do que hai que presumir. Que unha canción poida transcender durante cincuenta anos, ou máis algunhas delas, e continuar nunha festa como Aciveiro é realmente un milagre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  2. Galicia compra al extranjero 32 veces más pulpo del que produce y rompe la barrera de las 14.000 toneladas en el primer semestre del año
  3. El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
  4. Bruno Díaz, biólogo: «Las orcas chocan con los barcos porque están practicando para pescar atunes sin que se les escapen»
  5. Interceptado de madrugada en O Grove un cargamento de almeja y berberecho de contrabando procedente de Portugal
  6. Un vecino de Vigo muere en la isla de Ons, por causas naturales, y trasladan su cuerpo en barco a Bueu
  7. El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
  8. Un científico testigo de los ataques de las orcas en la ría de Vigo: «Cando ven un velero que navega veloz, inténtano parar»

Alfredo Dourado: "O máis bonito é ver como o público canta as nosas cancións"

Alfredo Dourado: "O máis bonito é ver como o público canta as nosas cancións"

María José Rielo será jurado en un concurso internacional en Múnich

Actos en concellos de Deza-Tabeirós

Actos en concellos de Deza-Tabeirós

La artista Olalla Garra expone en el Café de Mili de Lalín

A Casa das Letras da Estrada acolle unha exposición sobre Castelao

Del esplendor al abandono: la historia de la Casa de Sangro

A Estrada, Lalín y Agolada refuerzan la orientación laboral

A Estrada, Lalín y Agolada refuerzan la orientación laboral

El Conservatorio de A Estrada abre la matrícula para el grado de iniciación

El Conservatorio de A Estrada abre la matrícula para el grado de iniciación
Tracking Pixel Contents