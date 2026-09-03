Montoto urge la recuperación de la granja de perdiz de Mouriscade

El alcalde de Lalín, José Crespo, mantuvo una reunión con la Sociedade de Caza e Pesca de la localidad para conocer sus propuestas en materia cinegética y piscícola. El máximo dirigente de la entidad, José Luis Montoto, planteó al mandatario la necesidad de hacer efectiva con la mayor brevedad posible la cesión de la finca y de las instalaciones de la antigua granja de perdices situada en las instalaciones de Mouriscade. La asociación recordó que este compromiso habías sido asumido por el gobierno local al inicio de este mandato, cuestión que admitió Crespo, quien garantizó que realizará gestiones en este sentido.

En una reunión con presencia del concejal Avelino Souto y del directivo de la sociedad lalinense José Luis Quinteiro, Montoto expuso que no se debería demorar más la cesión de unas instalaciones en las que la administración realizó en su día una inversión con el fin de recuperar la granja destinada a la cría, cuidado y reproducción de perdiz con fines cinegéticos. Además, la Sociedade de Caza e Pesca valora esta cesión como una posibilidad que no debería entrañar complicaciones cuando la granja está infrautilizada. «Nós temos a necesidade e a capacidade para poñela de novo en funcionamento e darlle o uso para o que foi creada», apuntó Montoto. «Queremos que a cesión se materialice canto antes para poder dispoñer das instalacións, acondicionalas e recuperar a actividade para a que foron construidas», indican desde la entidad que atesora el mayor número de socios de las existentes en el término municipal.

Durante la reunión, la sociedad también le propuso al ayuntamiento estudiar la posibilidad de habilitar un criadero de alevines de trucha autóctona en una presa ubicada en el fondo de una finca municipal emplazada también en Mouriscade. Considera que este espacio reúne las condiciones necesarias para desarrollar una iniciativa de recuperación y refuerzo de la trucha autóctona, siempre después de realizar los estudios técnicos y ambientales corresponsales»..

El tercer asunto abordado en este encuentro bilateral fue la voluntad de la sociedad de impulsar la comercialización de la carne de los jabalíes abatidos durante las cacerías. Para desarrollar esta iniciativa, el colectivo solicitó la colaboración de la administración municipal, tanto en la financiación de la instalación de las cámaras necesarias como en el asesoramiento técnico y administrativo para tramitar los permisos correspondientes.

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El colectivo presidido por José Luis Montoto expuso que en la actualidad se cazan muchos jabalíes y que se está desperdiciando una cantidad importante de carne que además es apta para el consumo humano. El objetivo es aprovechar este recurso y garantizar que su manipulación y comercialización se realicen en las mejores condiciones sanitarias.